Resmi: Lukaku ke Liga Turki dengan Mahar Murah

Klub Turki, Fenerbahce, resmi mengumumkan perekrutan penyerang asal Belgia, Romelu Lukaku, dari klub Italia Napoli, di tengah upaya mereka untuk merebut kembali gelar-gelar domestik.

Fenerbahce tidak mengungkap detail finansial dari kesepakatan ini, namun sejumlah laporan media, termasuk jaringan Prancis "Foot Mercato" yang mengkhususkan diri pada bursa transfer, menyoroti bahwa nilai kesepakatan diperkirakan hanya sekitar 6 juta euro, dengan kemungkinan jumlah tersebut meningkat melalui insentif dan bonus yang terkait dengan kesepakatan.

Lukaku, yang berusia 33 tahun, meninggalkan Napoli secara permanen setelah dua musim bersama tim, di mana ia meraih gelar Serie A, untuk menjalani petualangan baru di Liga Turki melalui pintu Fenerbahce.

Lukaku Kepingan Baru dalam Proyek Raksasa Fenerbahce

Perekrutan penyerang Belgia ini merupakan bagian dari langkah-langkah Fenerbahce untuk membangun tim kuat yang mampu bersaing ketat memperebutkan gelar, setelah klub Turki tersebut menuntaskan sejumlah besar transfer penting selama periode bursa transfer musim panas.

Musim panas ini, Fenerbahce merekrut nama-nama besar seperti Mason Greenwood, Nathan Ake, dan Vedat Muriqi, yang bersaing dengan Lukaku untuk posisi penyerang tengah, di samping sejumlah bintang yang telah ada di tim, terutama Marco Asensio, Sedki Sarif, Kerem Akturkoglu, Mattéo Guendouzi, N'Golo Kante, Fred, dan Talisca.

Penguatan tim tidak berhenti pada lini serang, karena Fenerbahce memperkuat pertahanannya dengan merekrut Milan Skriniar, Nelson Semedo, dan Diego Carlos, sementara kiper Ederson menjadi tambahan yang kuat di antara para penjaga gawang berkat pengalamannya yang besar.

Ambisi Besar untuk Menyaingi Galatasaray

Fenerbahce berharap perekrutan-perekrutan ini memberinya kemampuan untuk mengubah peta kekuatan sepak bola Turki, setelah mereka mengakhiri musim lalu di posisi kedua di belakang rival tradisional mereka, Galatasaray.

Dengan kedatangan Lukaku bersama sejumlah besar nama-nama besar ini, Fenerbahce mengirimkan pesan yang jelas kepada para pesaingnya, yakni bahwa mereka bersiap menjalani musim baru dengan skuad yang bertabur bintang, dan dengan ambisi yang melampaui sekadar bersaing hingga merebut kembali gelar dan menduduki puncak panggung sepak bola Turki.