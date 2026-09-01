Resmi: Liverpool umumkan transfer baru dari Liga Belgia

Klub Liverpool, pada hari Selasa, mengumumkan sebuah transfer baru beberapa jam sebelum penutupan bursa transfer musim panas.

Liverpool merilis pernyataan resmi yang menegaskan tercapainya kesepakatan untuk merekrut penjaga gawang Luca Broggemans, dari klub Belgia Genk.

Genk.

Pemain berusia 18 tahun itu menandatangani kontrak jangka panjang dengan tim Liverpool di pusat latihan AXA.

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Kini ia akan kembali ke Genk dan tetap bersama tim Belgia yang bermain di divisi utama itu sepanjang musim 2026-2027.

Setelah 32 pertandingan bersama tim kedua Genk, Broggemans bergabung dengan tim utama untuk menjalani pertandingan pertamanya pada April 2026.

Penjaga gawang itu mempertahankan posisinya selama sisa musim, dan tampil dalam 10 pertandingan lainnya di Liga Belgia.

Broggemans terus mengawal gawang Genk pada awal musim baru juga, dengan tampil dalam keempat pertandingan yang sudah berlangsung hingga saat ini.

Setelah memimpin timnas Belgia di Piala Eropa U-17 sekaligus Piala Dunia U-17 pada tahun 2025, kini ia menjadi kapten timnas negaranya U-19.

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Menurut lembaga penyiaran Inggris "BBC", nilai transfer ini mencapai 30 juta pound sterling termasuk tambahan, dan ia akan tetap berada di Genk dengan status pinjaman musim ini sebelum pindah ke Anfield sebelum dimulainya musim 2027-2028.







