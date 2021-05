RESMI: Leo Messo, Bukan Messi, Gabung Arsenal

Bocah Afrika tersebut bergabung dengan The Gunners untuk melanjutkan perkembangan mimpinya menjadi pesepakbola profesional.

Arsenal, melalui divisi akademi mereka, telah merekrut wonderkid Kenya, Leo Messo dengan program beasiswa, Rabu (19/5), menurut Football London.

Messo tampak berfoto bersama dengan manajer akademi The Gunners, Per Mertesacker dan mereka sama-sama memegang jersey dengan nomor punggung 9 beserta nama sang bocah.

Bocah Afrika berusia 10 tahun tersebut sebelumnya mendapat kesempatan mengembangkan kemampuannya di West Ham United sebelum akhirnya pindah ke London utara.

Artikel dilanjutkan di bawah ini

Setelah mengunjungi fasilitas akademi Arsenal, Messi nantinya memiliki kans mengikuti jejak duo Nigeria, Chuba Akpom dan Alex Iwobi, pemain keturunan Ghana, Eddie Nketiah yang lulus dari akademi klub dan kini berkarier sebagai pesepakbola profesional.

Perekrutannya memikat perhatian banyak fans Arsenal, terutama mereka yang berada di kampung halamannya di Kenya ramai-ramai membicarakan nama Messo di media sosial dan tak sabar menantikan perkembangan sang youngster di Emirates Stadium.

Arsenal have signed 10-year-old Kenyan youngster Leo Messo. pic.twitter.com/vgYBZanQBC — Chris Wheatley (@ChrisWheatley_) May 19, 2021

I'm very happy for my young African nephew Messo.Congrant,African is behind you & make us proud.. @Arsenal ,thanks for paving a way for one of our own.Arsenal indeed is open for https://t.co/aE5va0CySW messo,we'll monitor your development & will always pray for you.GO GOONER!! — Saint (@saint_santrofie) May 19, 2021

Leo Messo people. Busia represented. 😁

Arsenal we know how to spot talent. 🤗 pic.twitter.com/qX4bITdgbu — Azziad Nasenya (@AzziadNasenya) May 19, 2021

Fans: give us world class players that can compete at the top level.



Arsenal: Hey Fans we can't afford Leo Messi rn but manage this Leo Messo. https://t.co/IoqKUbsRRD — RaymØnd💥 (@raytedRay7) May 19, 2021

Kenyan Leo Messo officially joins Arsenal Youth Academy. A dream come true for the young lad! pic.twitter.com/cALQU6rlDl — john vaselyne (@vaselyne) May 19, 2021

To set this straight, Leo Messo has touched more trophies than Harry Kane. Leo Messo is 10 years old, Harry Kane is 28. 🇰🇪 ❤️👊 pic.twitter.com/4GPZNXQS5e — Saliba 🔴 🇵🇸 (@SalibaEra_) May 19, 2021

⭐️ From Kenya, a new talent arrives at the Arsenal academy. 10 year-old, Leo Messo! 🇰🇪 pic.twitter.com/tN7EYErlan — Eduardo Hagn (@EduardoHagn) May 19, 2021