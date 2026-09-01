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Goal.com
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real madrid barcelonaGetty Images

Diterjemahkan oleh

Resmi: La Liga Umumkan Jadwal El Clasico

Real Madrid
Barcelona
LaLiga
Spanyol

Duel puncak yang menegangkan

Liga Spanyol mengumumkan pada Selasa hari ini jadwal laga El Clasico antara Barcelona dan Real Madrid di putaran pertama La Liga.

La Liga menulis di akun jejaring "X" bahwa El Clasico akan digelar pada pekan kesepuluh kompetisi di Stadion "Spotify Camp Nou" pada 25 Oktober pukul sembilan malam waktu setempat.

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Barcelona dan Real Madrid berbagi puncak klasemen Liga Spanyol dengan 9 poin setelah 3 pekan pertama, tetapi Barca unggul selisih gol.

Laga ini akan menjadi El Clasico pertama bagi pelatih Portugal Jose Mourinho pada masa jabatan keduanya bersama Real Madrid, sementara Hansi Flick memiliki catatan istimewa melawan Los Blancos pada dua musim pertamanya di "Spotify Camp Nou".

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