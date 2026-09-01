Resmi: Juventus perkuat lini tengah dengan transfer dari Tottenham

Gelandang Tottenham, Pape Sarr, menyelesaikan kepindahannya ke Juventus dengan status pinjaman, pada hari-hari terakhir bursa transfer musim panas ini.

Akun resmi Tottenham di platform X mengonfirmasi kesepakatan tersebut, di mana klub Italia itu memegang opsi pembelian yang akan menjadi wajib apabila persyaratan tertentu terpenuhi.

Jurnalis Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa nilai total kesepakatan itu mencapai sekitar 26 juta pound sterling, di mana Sarr pindah ke Turin setelah menyatakan keinginannya untuk meninggalkan Tottenham demi mencari kesempatan bermain secara reguler.

Pemain internasional Senegal itu kini mengakhiri masa lima tahunnya di London Utara setelah tampil dalam lebih dari 140 pertandingan bersama Tottenham.

Kontrak pemain itu mencakup proses pembelian bersyarat: Juventus akan membayar sekitar 1,7 juta pound sterling untuk merekrut Sarr dengan status pinjaman, dengan menyertakan klausul pembelian tambahan senilai 24 juta pound sterling dalam kesepakatan tersebut.

Klausul ini akan menjadi wajib apabila Juventus lolos ke Liga Champions Eropa atau Liga Europa, dengan syarat Sarr tampil dalam setidaknya 50% pertandingan tim.

Dengan demikian, Tottenham berpeluang memperoleh sekitar 26 juta pound sterling untuk pemain berusia 23 tahun tersebut, setelah merekrutnya dari Metz seharga 16,9 juta pound sterling pada tahun 2021.

Kepergian Sarr terjadi setelah posisinya di lini tengah menurun di bawah kepemimpinan pelatih Roberto De Zerbi, setelah Tottenham memperkuat opsi mereka di posisi ini pada musim panas ini, di mana Sandro Tonali dan Matheus Fernandes bergabung dengan Conor Gallagher, Rodrigo Bentancur, Archie Gray, dan Lucas Bergvall sebagai opsi untuk lini tengah.

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