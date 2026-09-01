Resmi: Juventus Isi Kekosongan Lini Serang dari Premier League

Klub Juventus mengumumkan perekrutan seorang penyerang baru dari Liga Primer Inggris, guna memperkuat opsi lini depan bagi pelatih Bianconeri, Luciano Spalletti.

Menurut situs resmi klub Italia tersebut, penyerang asal Jerman Nick Woltemade bergabung ke skuad mereka dengan status pinjaman dari Newcastle United hingga 30 Juni 2027.

Dalam pernyataannya, Juventus menyatakan: "Kini, sebuah pengalaman baru di Italia menanti Woltemade, dan kami tak sabar untuk melihatnya mengenakan kostum Juventus. Selamat datang di Juventus, Nick."

Woltemade meniti kariernya di akademi Werder Bremen, sebelum melakoni penampilan pertamanya bersama tim utama pada 2020.

Pada musim 2022-2023, ia dipinjamkan ke Elversberg, sebelum kemudian hijrah ke Stuttgart pada musim panas 2024, menyusul musim yang mengesankan di Liga Jerman.

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Woltemade menjalani periode gemilang bersama Stuttgart, dengan mencetak 18 gol dalam 36 pertandingan, dan berkontribusi dalam gelar Piala Jerman yang diraih tim, sehingga ia kemudian mendapatkan kesempatan untuk hijrah ke klub Inggris Newcastle United pada 2025.

Sepanjang perjalanannya bersama "The Magpies", penyerang Jerman itu tampil dalam 53 pertandingan, mencetak 11 gol dan menyumbangkan 6 assist.

Transaksi ini datang pada saat yang tepat bagi Juventus, terlebih tim berkostum hitam-putih itu membutuhkan penguatan lini serang setelah kepergian Dusan Vlahovic secara gratis ke Besiktas, serta semakin dekatnya kepindahan Jonathan David ke Atletico Madrid.

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