Resmi: Jurgen Klopp Jadi Pelatih Jerman hingga Piala Dunia 2030

Federasi Sepak Bola Jerman mengumumkan pada hari Jumat ini penunjukan Jurgen Klopp sebagai direktur teknik baru timnas Jerman, yang akan memulai tugasnya menggantikan Julian Nagelsmann, yang meninggalkan jabatannya setelah kegagalan di Piala Dunia 2026.

Federasi Jerman mengungkapkan, dalam pernyataan resmi, bahwa Klopp yang berusia 59 tahun menandatangani kontrak yang berlaku hingga akhir Piala Dunia 2030, dan akan memulai tugasnya pada 15 Agustus mendatang.

Klopp telah mendapatkan lampu hijau untuk memimpin timnas Jerman, setelah dewan majelis umum federasi menyetujui penunjukannya, yang merupakan langkah terakhir sebelum pengumuman resmi.

Klopp menolak sejumlah tawaran melatih sejak kepergiannya dari Liverpool pada 2024, sebelum akhirnya kembali ke kursi direktur teknik melalui pintu tim nasional untuk pertama kalinya dalam kariernya.

Kepergian Nagelsmann terjadi setelah timnas Jerman tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026, akibat kekalahan dari Paraguay lewat adu penalti (5-4), setelah pertandingan berakhir imbang, sebuah eliminasi yang dianggap jauh dari target yang ditetapkan federasi sebelum turnamen.

Nagelsmann sendiri mulai menangani timnas Jerman pada September 2023 menggantikan Hansi Flick, sebelum kontraknya, yang berlaku hingga tahun 2028, diputus atas kesepakatan bersama dengan federasi.

Orang Guardiola dalam Jajaran Staf Kepelatihan Klopp

Jajaran staf kepelatihan Klopp akan mencakup Peter Krawietz, Pepijn Lijnders, dan Sven Bender.

Krawietz dan Lijnders merupakan asisten terdekat Klopp selama bertahun-tahun, dan meraih banyak pencapaian bersamanya di Liverpool, terutama gelar Liga Champions Eropa tahun 2019 dan Liga Primer Inggris tahun 2020.

Lijnders (43 tahun) asal Belanda baru-baru ini menjabat sebagai asisten pelatih bagi Pep Guardiola asal Spanyol di Manchester City, sementara Krawietz (54 tahun) bergabung dengan Federasi Jerman dari grup "Red Bull", setelah sebelumnya juga bekerja bersama Klopp di Mainz dan Borussia Dortmund.

Sven Bender (37 tahun) kembali ke Federasi Jerman setelah menjalani pengalaman kepelatihan bersama Borussia Dortmund dan Unterhaching, ia juga sebelumnya pernah bekerja sebagai asisten pelatih timnas Jerman U-16 dan U-17 antara tahun 2022 dan 2024, di samping karier internasionalnya sebagai pemain, yang mencatat penampilannya dalam tujuh pertandingan bersama tim utama.

Klopp: Timnas Jerman Menyatukan Kami Lebih dari Apa Pun

Klopp berkata usai menandatangani kontrak: "Tim nasional mampu menyatukan rakyat Jerman seperti tidak ada hal lain yang bisa melakukannya, dan itulah yang membuat tugas ini sangat istimewa bagi saya."

Ia menambahkan: "Saya bersyukur atas segala sesuatu yang saya alami dan pelajari selama satu setengah tahun terakhir bersama Red Bull, dan saya juga berterima kasih kepada mereka atas semangat kerja sama dan keterbukaan yang membuat kesepakatan ini menjadi mungkin."

Ia melanjutkan: "Kini saya menantikan tugas khusus dalam sepak bola Jerman ini, dan kami akan bekerja bersama dengan rendah hati dan penuh kesabaran untuk membangun tim yang berjuang untuk satu sama lain, menikmati sepak bola, dan layak mendapat dukungan penuh dari suporter Jerman dengan segenap keyakinan."

Federasi Jerman: Ia Adalah Pilihan Pertama Kami Tanpa Ragu

Di sisi lain, Presiden Federasi Jerman Bernd Neuendorf menegaskan bahwa Klopp adalah kandidat pertama sejak awal, dan berkata: "Jurgen Klopp mewujudkan gairah, kredibilitas, dan kemampuan untuk menginspirasi orang lain, karena itu ia menjadi pilihan pertama kami tanpa keraguan sedikit pun setelah pengunduran diri Julian Nagelsmann."

Ia menambahkan: "Saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi dalam mewujudkan kesepakatan ini, terutama Oliver Mintzlaff atas negosiasi yang konstruktif dan semangat kerja samanya, serta Aki Watzke atas dukungannya yang besar."

Adapun Hans-Joachim Watzke, Wakil Pertama Presiden Federasi, berkata: "Bagi saya, Jurgen adalah salah satu pelatih terbaik di dunia, ia mengembangkan para pemainnya dan mahir dalam memimpin serta menyatukan orang-orang, dan itulah tepatnya yang dibutuhkan timnas Jerman."

Sementara itu, Direktur Olahraga Federasi Jerman, Rudi Voller, berkata: "Jurgen Klopp telah membuktikan, selama bertahun-tahun, kemampuannya mengembangkan pemain muda dan meraih hasil di bawah tekanan, ia juga memiliki kepribadian kepemimpinan yang mampu memotivasi para pemain dan suporter, dan saya sangat antusias untuk bekerja bersamanya."

Salah Satu Pelatih Jerman Terkemuka

Klopp merupakan salah satu pelatih paling terkemuka dalam sejarah sepak bola Jerman modern, setelah meraih kesuksesan besar bersama Borussia Dortmund, yang ia bawa meraih dua gelar Liga Jerman pada tahun 2011 dan 2012, di samping Piala Jerman pada tahun 2012.

Pelatih Jerman itu juga menciptakan era yang istimewa bersama Liverpool di Inggris, dengan membawanya menjuarai gelar Liga Champions Eropa tahun 2019, sebelum mengembalikan tim itu ke podium Liga Primer Inggris pada 2020, mengakhiri penantian yang berlangsung selama 3 dekade.

Klopp akan menjalani pemusatan internasional pertamanya bersama timnas Jerman pada akhir September dan awal Oktober, saat ia menjalani 4 laga internasional, yang dimulai dengan menghadapi Belanda di Amsterdam pada 24 September, kemudian menjamu timnas Yunani di Augsburg pada 27 September, sebelum menghadapi Serbia di Munich pada 1 Oktober, dan menutup pemusatan itu dengan pertandingan melawan Yunani di Thessaloniki pada 4 Oktober.

Federasi Jerman berharap Klopp dapat memimpin proyek pembangunan kembali timnas dan memulihkan posisinya di panggung internasional, sebagai persiapan menghadapi ajang-ajang mendatang, terutama Piala Dunia 2030.