Patrice Motsepe, Presiden Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF), mengumumkan penambahan jumlah tim yang berpartisipasi dalam Piala Afrika, mulai dari edisi mendatang 2027.

Piala Afrika 2027 akan digelar dengan penyelenggaraan bersama antara Kenya, Uganda, dan Tanzania, pada periode antara 19 Juni hingga 17 Juli.

Motsepe mengatakan dalam konferensi pers yang digelar pada hari Rabu ini, di Afrika Selatan, bahwa Konfederasi Sepak Bola Afrika memutuskan untuk menambah jumlah tim yang berpartisipasi dalam Piala Afrika, menjadi 28 tim alih-alih 24 tim.

Turnamen Afrika ini digelar dalam 4 edisi terakhir dengan partisipasi 24 tim, di mana permulaannya dari turnamen 2019 yang digelar di Mesir, sebelum akhirnya CAF memutuskan menambah 4 tim baru, mulai dari edisi mendatang.

Motsepe menambahkan bahwa langkah ini bertujuan untuk memberikan kesempatan tampil di turnamen Afrika kepada lebih banyak tim, seraya menegaskan bahwa CAF selalu berupaya memperkuat kekuatan turnamen-turnamennya dan meningkatkan level persaingan di dalamnya.

Perlu dicatat bahwa Piala Afrika akan digelar kembali pada tahun 2028, dan setelah itu akan diselenggarakan setiap 4 tahun sekali.