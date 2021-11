RESMI: Irfan Bachdim Gabung Persis Solo

Irfan Bachdim, tidak butuh waktu lama menemukan pelabuhan baru selepas cabut dari PSS Sleman. Pesepakbola berusia 33 tahun tersebut resmi menjadi pemain Persis Solo.

Kedatangan Bachdim, diharapkan menambah kekuatan Persis, dalam mengarungi Liga 2 2021. Laskar Sambernyawa, saat ini menduduki peringkat pertama klasemen Grup C, dengan koleksi 12 poin.

Ada sejumlah alasan yang membuat Bachdim, menjatuhkan pilihannya berseragam Persis. Satu di antaranya karena ada kecocokan dalam soal pandangan.

“Ya, saya mengikuti kompetisi Liga 2 dan mengikuti Persis. Saya rasa manajemen, pelatih sangat bagus dan saya sudah kenal juga dengan beberapa pemain di sini. Lalu mungkin yang paling penting di sini ada visi, ada target, dan itu yang saya sangat suka. I wanna be part of the journey,” kata Bachdim, dikutip laman resmi klub.

Selain itu, adanya sosok Eko Purdjianto yang sekarang membesut Persis, turut jadi pertimbangan Bachdim. Mereka pernah bekerja sama ketika di Bali United, beberapa waktu lalu.

“Ya, saya telah mengenal coach Eko dulu saat di Bali United. Dia pekerja keras dan saya tahu bagaimana etos kerja coach Eko selama di Bali dulu. Saya percaya dia bisa bawa klub ini makin baik,” ujarnya.

Bapak tiga anak tersebut merasa Solo, merupakan kota yang indah. Ia juga menyebut sangat senang bisa memperkuat kesebelasan yang bermarkas di Stadion Manahan ini.

"Banyak memori yang bagus dengan timnas juga dengan tim-tim lain. Stadion juga luar biasa, saya sangat suka untuk bisa main di sini sekarang," ucapnya.

Bagi Bachdim, Persis adalah klub Indonesia keempat yang dibelanya. Sebelumnya, ia memperkuat Persema Malang, Bali United, dan PSS Sleman.

“Pertama kali mungkin saya mau berterima kasih. Saya ingin kasih tahu ke suporter juga, saya datang bukan cuma untuk main-main, saya ada visi, goals, target untuk bantu tim naik level [tertinggi] and make history with this team.”