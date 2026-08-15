Resmi: Inter perkuat skuad dengan bintang baru dari Premier League

Inter Milan, juara Serie A Italia, secara resmi merampungkan transfer bek internasional Inggris Jed Spence dari Tottenham.

Pemain berusia 26 tahun itu meneken kontrak selama lima tahun dengan sang juara Serie A, yang dikabarkan membayar biaya transfer sekitar 30 juta euro (25,6 juta pound sterling) untuk pemain tersebut, menurut BBC.

Spence menjadi pemain Inggris kedua yang bergabung dengan Inter musim panas ini setelah John Stones, yang hijrah ke San Siro seusai kontraknya dengan Manchester City berakhir.

Spence: "Saatnya babak baru"

Spence menegaskan kepindahannya lebih awal pada hari Sabtu, ketika ia membagikan pesan perpisahan kepada para pendukung Tottenham melalui akun media sosialnya, yang ia tulis: "Sebuah babak istimewa berakhir. Ini adalah sebuah perjalanan, dengan begitu banyak kenangan, momen, dan pengalaman yang akan selalu kubawa bersamaku, terutama malam itu di Bilbao. Terima kasih kepada semua staf yang telah membantuku sepanjang perjalanan, para pemain yang telah menjadi keluarga, dan yang terpenting terima kasih kepada para pendukung. Kini saatnya babak baru, tetapi Tottenham akan selalu memiliki tempat di hatiku".

Spence tampil di seluruh delapan pertandingan Inggris pada Piala Dunia 2026, di mana tim asuhan pelatih Thomas Tuchel menempati peringkat ketiga. Ia bermain dalam 44 pertandingan bersama Tottenham di seluruh kompetisi selama musim 2025-26.

Pelatih Tottenham Roberto De Zerbi mengatakan pada bulan Juli bahwa ia ingin meyakinkan Spence untuk bertahan di klub. Spence bergabung dengan Tottenham dengan biaya awal 12,5 juta pound sterling dari Middlesbrough pada tahun 2022 dan tampil dalam 85 pertandingan untuk klub asal utara London itu, membantu mereka meraih gelar Liga Europa 2024-25.

Ini akan menjadi periode kedua Spence di Italia setelah masa peminjaman selama 6 bulan di Genoa pada tahun 2024.