Klub Al-Diriyah, tim yang baru saja promosi ke kompetisi Liga Roshn Saudi untuk para profesional, mengumumkan salah satu transfer paling menonjol selama periode bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung, setelah menuntaskan kesepakatan dengan gelandang veteran asal Senegal, Idrissa Gueye, dalam sebuah langkah yang mencerminkan ambisi tim menjelang penampilan perdananya di antara para raksasa sepak bola Saudi.

Al-Diriyah mengungkapkan rampungnya kesepakatan tersebut melalui akun-akun resminya, sehingga Idrissa Gueye menjadi salah satu nama paling menonjol yang direkrut klub sebagai persiapan menghadapi musim baru, dengan memanfaatkan pengalaman besar yang dimiliki pemain tersebut setelah bertahun-tahun berkiprah di lapangan-lapangan Eropa.

Klub promosi ini pun berupaya memperkenalkan pemain barunya dengan cara yang bernuansa khas, dengan menulis melalui platform-platformnya: "Di sini, di tempat lahirnya para juara.. dari cerek kejayaan untuk «Idrissa Gueye» secangkir kopi".

Dalam unggahan lain, Al-Diriyah melanjutkan perayaan atas transfer barunya, dengan mengatakan: "Yang tak pernah puas selain dengan tekad kuat.. saat dibutuhkan, demi kejayaannya ia bentangkan sayap dan mengangkasa, Idrissa datang kepada kami, seekor burung dari burung-burung keberuntungan", sebagai isyarat akan kedudukan pemain tersebut dan pengalaman yang diharapkan akan ia berikan kepada tim.

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Idrissa Gueye, yang berusia 36 tahun, memiliki perjalanan karier yang penuh dengan pertandingan dan pengalaman, di mana ia telah menjalani 569 pertandingan di level klub dan tim nasional, di antaranya 30 pertandingan di Liga Champions Eropa, di samping 135 laga mengenakan kostum tim nasional Senegal.

Pemain Senegal ini sebelumnya sempat membela sejumlah klub besar Eropa, yang paling menonjol adalah Lille dan Paris Saint-Germain di Prancis, serta Aston Villa dan Everton di Inggris. Sepanjang kariernya ia juga menampilkan level permainan istimewa yang menjadikannya salah satu gelandang paling menonjol di generasinya.

Transfer Idrissa Gueye ini hadir untuk memberi Al-Diriyah unsur pengalaman yang penting sebelum menjalani petualangan pertamanya di Liga Roshn, di mana pemain tersebut akan dituntut untuk membantu tim menghadapi ketatnya persaingan, di samping menularkan pengalaman besarnya kepada kelompok pemain sepanjang musim baru.