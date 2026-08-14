"Said El Mala bukan pemain Borussia Dortmund dan pada musim panas ini juga tidak akan menjadi pemain mereka. Dalam beberapa hari terakhir kami telah menggelar pembicaraan terbuka dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab di 1. FC Köln, tetapi mereka menolak tawaran terakhir kami. Borussia Dortmund tidak akan mengajukan tawaran lagi dan tidak akan melanjutkan upaya transfer pemain tersebut," kata Ricken.

Direktur pelaksana Carsten Cramer mengatakan kepada Bild: "Kami secara bersama-sama dengan sadar memutuskan untuk tidak lagi mengajukan tawaran. Kami merasa sudah memberikan tawaran yang sangat bernilai. Di tengah semua ambisi olahraga, penting bagi kami agar kewarasan ekonomi tidak diabaikan."

Negosiasi antara Dortmund dan Köln telah berlarut-larut selama berminggu-minggu. Menurut laporan media, BVB sudah gagal dengan beberapa tawaran, sementara klub asal Rhein itu dikabarkan tetap bersikeras pada tuntutan biaya transfer sebesar 50 juta euro.

Baru pada Juli 2025 El Mala memperpanjang kontraknya hingga 30 Juni 2030 - tanpa klausul pelepasan. Pemain sayap itu langsung meyakinkan di Köln. Pada musim debutnya di Bundesliga, pemain ofensif tersebut mencatatkan 13 gol dan lima assist.

Ricken mengonfirmasi: BVB mundur dari saga El-Mala

"Said punya kontrak jangka panjang dan kami tidak punya alasan untuk melepas pemain itu," kata direktur pelaksana FC Thomas Kessler belum lama ini, namun: "Kami juga sudah mengatakan: jika ada sesuatu yang datang dengan nilai yang sesuai untuk 1. FC Köln sehingga kami ingin membicarakannya, maka kami akan melakukannya."

Selama berbulan-bulan, rumor soal masa depan El Mala terus beredar. Menurut laporan media, pemain 19 tahun itu, yang setelah musim kuat tidak dipanggil mantan pelatih timnas Julian Nagelsmann untuk Piala Dunia, sebelumnya juga telah menolak tawaran dari FC Brentford dari Premier League Inggris.