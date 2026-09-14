Klub Brasil Santos secara resmi mengumumkan perekrutan Philippe Coutinho, mantan pemain Liverpool dan Barcelona, untuk memperkuat skuad hingga akhir musim ini.

Dengan demikian, Coutinho bergabung dengan Neymar bintang Santos saat ini, setelah keduanya bertahun-tahun menjadi rekan setim di timnas Brasil.

Santos menyatakan melalui akun resminya di "X" pada Senin ini: "Philippe Coutinho bergabung dengan Santos".

Ditambahkan: "Klub sepak bola Santos telah menyelesaikan proses perekrutan Philippe Coutinho untuk sisa musim ini. Berkat kemampuan teknis tingginya dan visi tajamnya di lapangan, di samping perjalanan kariernya yang penuh keberhasilan di Eropa dan bersama timnas Brasil, gelandang ini bergabung dengan tim "Peixe" melalui kontrak yang berlaku hingga akhir 2026.

Ditutup: "Selamat datang di kerajaan sepak bola, Coutinho. Melajulah dan berkreasilah".

Coutinho berstatus pemain bebas sejak kepergiannya dari Vasco da Gama, selama beberapa bulan terakhir, dan memutuskan untuk melanjutkan karier sepak bolanya di dalam Brasil.

Santos sangat ingin memperkuat opsi menyerangnya setelah cedera otot terbaru yang dialami Neymar, dan dengan demikian Coutinho akan kembali bertemu dengan sesama warga negara sekaligus sahabat lamanya, yang sebelumnya pernah bermain bersamanya di timnas Brasil.

Setelah bermain untuk Liverpool, Barcelona, Bayern Munich, dan Aston Villa, pemain Brasil ini menjadi tambahan kuat bagi tim Santos yang saat ini tengah kesulitan di Liga Brasil.

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