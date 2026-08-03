Klub Chelsea resmi mengumumkan perekrutan salah satu bintang timnas Inggris, dalam transfer baru bagi tim tersebut.

Jordan Henderson, yang meraih delapan gelar sepanjang kariernya, di antaranya Liga Primer Inggris dan Liga Champions Eropa, menandatangani kontrak selama dua tahun dengan Chelsea, dan akan bergabung dengan rekan-rekan barunya untuk mempersiapkan musim 2026-2027.

Henderson mengatakan dalam pernyataan yang disorot situs resmi Chelsea: "Melihat besarnya klub ini, pelatih yang sangat saya kagumi, dan kualitas para pemain, ini adalah peluang besar yang tak bisa saya tolak."

Ia menambahkan: "Saya juga sangat terkesan dengan besarnya keinginan pemilik klub agar Chelsea meraih kesuksesan dan bergerak ke arah yang benar."

Ia melanjutkan: "Bagi saya, ini soal memberikan segalanya setiap hari, di dalam maupun di luar lapangan, demi membantu para pemain di sekitar saya dan tim semaksimal mungkin. Saya sangat antusias untuk memulai tugas ini."

Henderson memulai kariernya bersama klub kota kelahirannya, Sunderland, di mana penampilan profesional perdananya berlangsung di Stadion Stamford Bridge menghadapi Chelsea pada November 2008. Setelah masa peminjaman ke Coventry City, ia berhasil mengukuhkan posisinya dalam susunan pemain inti tim The Black Cats.

Henderson menjalani 79 pertandingan bersama Sunderland, serta tampil untuk pertama kalinya bersama timnas Inggris, sebelum pindah ke Liverpool pada Juni 2011.

Di Liverpool, Henderson menempatkan dirinya sebagai pemain inti sekaligus kapten di dalam tim, dan pada Juni 2015, ia dipilih menjadi kapten tim putra menyusul kepergian Steven Gerrard.

Dengan Henderson sebagai kapten, Liverpool menjalani periode kesuksesan, di mana tim meraih gelar Liga Champions Eropa pada 2019, kemudian meraih gelar Liga Primer Inggris pertamanya dalam 30 tahun pada musim berikutnya.

Henderson juga meraih Piala FA bersama Liverpool, Piala Liga Inggris dua kali, Community Shield, Piala Super Eropa, dan Piala Dunia Antarklub, sebelum pindah ke Al-Ittifaq yang berkompetisi di Liga Pro Saudi.

Setelah itu, Henderson menjalani dua pengalaman bersama Ajax di Belanda dan Brentford di London Barat, sebelum kepindahannya ke Stamford Bridge.

Di kancah internasional, Henderson menjalani 91 pertandingan bersama timnas Inggris, dan tergabung dalam skuad yang menempati peringkat kedua di Piala Eropa 2020, serta peringkat ketiga di Piala Dunia musim panas ini.