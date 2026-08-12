Chelsea secara resmi mengumumkan pada hari Rabu ini rampungnya transfer bek kiri asal Spanyol, Pep Chavarria, yang datang dari Rayo Vallecano untuk memperkuat barisan The Blues mulai musim depan.

Chelsea, melalui situs resminya, mengomentari transfer tersebut: "Pemain Spanyol itu menandatangani kontrak dengan Stamford Bridge hingga tahun 2031 dan akan mulai bekerja sama dengan rekan-rekan baru di tim untuk persiapan musim 2026/27."

Pemain berusia 28 tahun itu berkata dalam pernyataannya kepada situs resmi The Blues: "Saya sangat bersemangat untuk mulai bekerja. Ini adalah mimpi bagi saya, karena Chelsea adalah salah satu klub terbesar di dunia. Ini merupakan kesempatan yang luar biasa, tetapi saya sudah siap dan akan bekerja keras untuk membantu tim meraih kesuksesan."

Ia menambahkan: "Ada banyak orang yang telah membantu saya sampai ke momen ini, dan saya harus berterima kasih kepada keluarga saya. Mereka selalu mendukung saya, dan hari ini tidak akan terwujud tanpa mereka."

Chavarria memulai karier sepak bolanya bersama klub kota kelahirannya, UE Figueres, yang saat itu bermain di Divisi Empat Spanyol. Ia menjalani pertandingan pertamanya bersama tim utama pada usia delapan belas tahun melawan Peralada, dan selama dua musim berikutnya naluri menyerang sang bek kiri semakin berkembang.

Pada musim panas 2018, Chavarria menandatangani kontrak dengan UE Olot yang bermain di Divisi Tiga, dan ia dengan cepat memantapkan diri sebagai pemain inti serta salah satu pemain paling menonjol di liga tersebut.

Ia tampil dalam 52 pertandingan bersama Olot sebelum pindah ke Real Zaragoza, yang saat itu bermain di Divisi Dua Spanyol, pada Agustus 2020. Penampilan profesional pertama Chavarria terjadi pada bulan berikutnya, ketika ia turun sebagai starter dalam pertandingan yang berakhir imbang 2-2 melawan Las Palmas.

Sekali lagi, Chavarria mampu beradaptasi dengan kenaikan ke level yang lebih tinggi. Ia menghabiskan dua musim penuh bersama Zaragoza sebelum mencapai Divisi Satu dengan menandatangani kontrak bersama Rayo pada Agustus 2022.

Sepanjang empat tahun terakhir, Chavarria menjadi pilar utama di tim Rayo, dan ia turut membantu klub mengukir sejarah dengan meraih peringkat kedelapan di La Liga dua kali berturut-turut dalam dua musim terakhir, serta mencapai final Liga Konferensi Eropa.

Chavarria tampil dalam 44 pertandingan pada musim lalu ketika Rayo memesan tempat di final Liga Konferensi Eropa, tetapi kalah dari Crystal Palace.

Dengan demikian, Chelsea di bawah asuhan pelatihnya, Xabi Alonso, terus merampungkan transfer-transfer baru sebagai persiapan menghadapi musim depan, di mana mereka telah mengontrak sejumlah pemain, yang paling menonjol adalah Morgan Rogers, Maxence Lacroix, Jordan Henderson, Danny Welbeck, Marc Ballester, dan Valentin Barco.

Perlu dicatat bahwa Chelsea tidak akan tampil di kompetisi Eropa mana pun pada musim ini, setelah menempati peringkat kesepuluh di klasemen Premier League pada musim lalu.