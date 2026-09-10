Resmi: Botafogo Umumkan Kesepakatan dengan Hakim Ziyech

Klub Brasil, Botafogo, secara resmi mengumumkan pada Kamis hari ini kesepakatan dengan bintang Maroko, Hakim Ziyech, dalam transfer bebas transfer, dengan kontrak yang berlaku hingga akhir 2028, sehingga "Singa Atlas" akan memulai babak baru dalam kariernya, kali ini di lapangan-lapangan Brasil.

Botafogo mengungkap melalui akun resminya di platform "X" mengenai bergabungnya Ziyech, dengan menyebutnya sebagai pemain yang bersinar di Piala Dunia dan meraih banyak gelar di Eropa, seraya mengumumkan penandatanganan kontraknya dengan tim hingga akhir 2028.

Pengumuman resmi itu datang beberapa jam setelah kedatangan pemain berusia 33 tahun tersebut di kota Rio de Janeiro, di mana ia disambut oleh direktur sepak bola klub, Leo Coelho, sebelum mendapatkan sambutan meriah dari para suporter di luar Bandara Internasional Galeão, ketika puluhan pendukung Botafogo berkerumun sambil melantunkan nyanyian khusus untuk sang bintang Maroko, di antaranya "Assalamualaikum" dalam bahasa Arab, dalam pemandangan yang memicu banyak reaksi.

Ziyech sebelumnya telah mengungkapkan antusiasmenya untuk menjalani petualangan baru begitu tiba di Brasil, seraya menegaskan bahwa bermain di sana adalah salah satu mimpinya. Ia berkata dalam pernyataan kepada kanal resmi Botafogo: "Semua berjalan dengan baik. Perjalanannya memang agak panjang, tetapi terasa nyaman. Saya sangat antusias. Ini kunjungan pertama saya ke Brasil, tetapi selalu menjadi bagian dari harapan saya, dan kini menjadi kenyataan."

Ia menambahkan: "Brasil adalah nomor 1 di dunia sepak bola. Ini adalah gaya hidup di sini, dan itu adalah sesuatu yang menyentuh hati saya dan sangat ingin saya rasakan."

Ziyech memiliki karier yang gemilang di lapangan-lapangan Eropa, di mana ia bermain dengan kostum Ajax Belanda, Chelsea Inggris, dan Galatasaray Turki. Ia juga merupakan salah satu bintang paling menonjol di timnas Maroko pada Piala Dunia 2022, ketika ia berperan dalam membawa "Singa Atlas" menuju peringkat keempat, sebelum menjalani petualangan singkat bersama Wydad Maroko, dan dari sana menuju Botafogo Brasil.