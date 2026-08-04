Winger asal Belgia, Jessie Bicero, hari Selasa ini menuntaskan seluruh proses kepindahannya secara resmi ke klub Barcelona, dengan menandatangani kontrak yang berlaku hingga tahun 2031 di hadapan presiden klub Joan Laporta di kantor klub Catalan tersebut, setelah Blaugrana membayar 8,5 juta euro untuk mendatangkannya dari klub Belgia, Club Brugge.

Surat kabar Catalan "Sport" menyebutkan bahwa acara penandatanganan tersebut menjadi kemunculan publik pertama Joan Laporta sejak pemulihannya dari gangguan irama jantung yang memaksanya mengurangi aktivitasnya dalam beberapa hari terakhir dan menghalanginya untuk bepergian bersama tim ke Kepulauan Inggris selama pemusatan latihan persiapan.

Adaptasi cepat di pemusatan latihan Inggris

Bicero sebelumnya telah bergabung dengan pemusatan latihan tim utama di Inggris pada hari Jumat lalu, di mana ia berlatih selama akhir pekan di bawah arahan pelatih Jerman Hansi Flick di pusat latihan St. George's Park, sebelum kembali ke Barcelona pada hari Senin bersama para pemain Blaugrana lainnya setelah berakhirnya pemusatan latihan persiapan untuk musim baru.

Partisipasi Bicero dalam tur Inggris memberi kesempatan bagi Flick untuk mengamati dari dekat salah satu pemain paling menjanjikan yang direkrut klub musim panas ini, di mana penyerang tersebut tiba tepat waktu untuk berlatih bersama tim selama sesi-sesi latihan terakhir sebelum dimulainya musim.

Kesan baik dan komunikasi dengan Flick

Bicero meninggalkan kesan yang baik berkat adaptasinya yang cepat di ruang ganti serta komitmennya dalam latihan, di mana ia berbicara kepada media dan menjelaskan bahwa ia telah berkomunikasi dengan Flick dan bahwa ia siap mengemban peran apa pun yang diberikan kepadanya oleh pelatih Jerman tersebut.

Meskipun secara resmi didaftarkan di klub Barcelona Atlètic (tim cadangan), rencana klub adalah melibatkannya secara rutin dalam latihan tim utama, di mana direktur olahraga meyakini bahwa kecepatannya, kemampuan menggiring bola, serta kemampuannya bermain di posisi menyerang mana pun bisa menjadikannya opsi yang menarik bagi Flick sepanjang musim.

Istirahat singkat

Setelah menyelesaikan prosedur resmi terakhir ini, Bicero akan menikmati istirahat yang diberikan oleh tim pelatih, di mana tim akan mendapat dua hari istirahat setelah kepulangan mereka dari Inggris, dengan winger Belgia tersebut akan kembali ke latihan pada hari Kamis bersama rekan-rekannya untuk melanjutkan persiapan menghadapi musim baru.

Sepanjang musim mendatang, Bicero berupaya membuktikan dirinya di jajaran tim utama tanpa mengabaikan pengembangan kemampuannya di tim cadangan, dalam sebuah rencana yang bertujuan mengasah bakatnya berdampingan dengan para pemain elite di klub Catalan tersebut.