Marcos Llorente, bintang Atletico Madrid, mengumumkan pensiun dari kancah internasional bersama timnas Spanyol, dalam sebuah keputusan mengejutkan yang diambilnya beberapa pekan setelah meraih gelar Piala Dunia 2026.

Llorente yang berusia 31 tahun mengungkap keputusannya melalui akun-akun media sosialnya pada hari Kamis, menegaskan bahwa keputusan mengakhiri kariernya bersama timnas datang setelah pemikiran yang panjang, dan tidak berkaitan dengan hasil Piala Dunia, ataupun dengan seberapa besar keikutsertaannya di turnamen tersebut.

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Llorente berkata: "Setelah lama memikirkannya, saya memutuskan untuk mengakhiri babak saya bersama timnas. Saya sadar bahwa saya masih muda, dan mungkin, jika saya terus melakukan segala sesuatunya dengan benar, masih akan tersisa bertahun-tahun bagi saya untuk terus bermain dengan seragam ini."

Ia menambahkan: "Saya tahu banyak dari kalian tidak akan memahami keputusan ini, dan mungkin saya sendiri pun tidak akan memahaminya seandainya saya melihatnya dari luar. Tetapi ini adalah keputusan pribadi, yang telah saya pikirkan masak-masak, dan di atas segalanya, muncul dari perasaan saya. Terlepas dari apakah saya akan pergi ke Piala Dunia atau tidak, atau apakah kami akan menang atau tidak, saya sebenarnya sudah mengambil keputusan ini."

Pemain Atletico Madrid itu melanjutkan: "Saya tak bisa berbuat lain selain bersyukur tanpa henti kepada semua orang yang saya temui selama tahun-tahun ini, yang telah memungkinkan saya dan keluarga saya menjalani momen-momen unik yang tak terlupakan."

Llorente menutup: "Saya akan menyimpan semua yang telah saya jalani, tetapi di atas segalanya, 52 hari terakhir ini, bersama sekelompok orang luar biasa yang berjuang sampai akhir demi menempatkan Spanyol di posisi tertinggi. Dan itulah yang telah saya lakukan. Merupakan kebanggaan bisa mewakili negara saya, dan menjadi bagian dari kisah ini. Terima kasih atas segalanya. Pelukan untuk semua."

Pensiun dini

Keputusan Llorente ini datang setelah karier internasional yang membentang selama sekitar 6 tahun, sejak penampilan perdananya bersama timnas Spanyol pada November 2020, dan selama itu ia menjalani 27 pertandingan internasional tanpa mencetak satu gol pun, menurut Federasi Sepak Bola Spanyol.

Llorente merupakan salah satu anggota skuad Spanyol di Piala Eropa 2020 yang digelar pada 2021, ia juga tampil di Piala Dunia 2022 di Qatar, sebelum mengakhiri perjalanan internasionalnya dengan cara terbaik yang mungkin, yakni melalui gelar juara Piala Dunia 2026.

Pemain Atleti itu tampil dalam 3 pertandingan selama Piala Dunia terakhir, di antaranya laga melawan Prancis di semifinal, yang berakhir dengan kemenangan Spanyol (2-0).

Bersama Atletico Madrid, Llorente bermain sejak tahun 2019, setelah memulai karier profesionalnya bersama Deportivo Alaves lalu Real Madrid, sebelum pindah ke barisan Los Rojiblancos, yang bersamanya ia meraih gelar Liga Spanyol pada musim 2020-2021.

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