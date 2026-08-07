Salah satu pemain menonjol di skuad Real Madrid resmi hijrah ke Serie A Italia, untuk memulai tantangan baru pada musim mendatang.

Fiorentina mengumumkan kesepakatan meminjam pemain asal Argentina, Franco Mastantuono, dari Real Madrid, sesuai dengan yang dipublikasikan klub Italia itu dalam pernyataan resmi.

Fiorentina menjelaskan bahwa mereka mendatangkan Franco Mastantuono dengan status pinjaman, setelah memperoleh hak atas jasa olahraganya dari Real Madrid.

Klub menambahkan bahwa Mastantuono, yang lahir di kota Azul, Argentina, pada 14 Agustus 2007, meniti kariernya di jenjang junior klub River Plate, sebelum melakukan debutnya bersama tim utama saat berusia 16 tahun. Sejak saat itu ia telah menjalani 64 pertandingan dengan seragam River Plate, dan mencetak 10 gol.

Pernyataan itu menyebutkan bahwa pemain baru Fiorentina tersebut tampil bersama Real Madrid pada musim lalu dalam 35 pertandingan di berbagai ajang, yaitu La Liga, Liga Champions, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol, serta mencetak 3 gol.

Fiorentina juga menegaskan bahwa Mastantuono merupakan pemain termuda yang melakukan debut bersama tim nasional utama Argentina, dan telah mengenakan seragam Argentina sebanyak empat kali.

