Resmi: Bintang muda Jerman teken kontrak dengan Bayern Munich hingga 2030

Klub Bayern Munich secara resmi mengumumkan, pada hari Rabu ini, penandatanganan kontrak profesional dengan salah satu pemainnya, yang berlaku hingga 30 Juni 2030, setelah bertahun-tahun berkembang di akademi klub Bavaria tersebut.

Kabar ini terkait pemain muda Tim Binder yang berusia 19 tahun, yang bergabung dengan akademi Bayern pada 2019, datang dari Augsburg ketika berusia 12 tahun, sebelum melewati seluruh kelompok usia junior.

Binder mahir bermain di lini serang, baik sebagai sayap maupun gelandang serang, dan ia juga membela timnas Jerman U-19, di mana ia telah menjalani 4 pertandingan bersama tim tersebut.

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Binder tampil, selama periode persiapan terakhir, bersama tim utama di bawah arahan pelatih Vincent Kompany, dan berhasil meninggalkan kesan yang baik di mata tim kepelatihan, di samping penampilannya bersama tim cadangan di liga regional.

Pemain tersebut saat ini tengah berupaya memulihkan kesiapannya, setelah mengalami robekan pada serabut otot hamstring kanan, menurut situs resmi Bayern Munich.

Christoph Freund, Direktur Olahraga klub Bavaria, mengatakan: "Tim memiliki potensi yang sangat besar; cepat, kuat dalam menggiring bola, dan berkepribadian sangat baik. Ia baru-baru ini membuktikan bakatnya selama persiapan bersama para pemain profesional. Ia datang kepada kami saat masih kecil, dan terus berkembang di tim-tim junior. Kami senang bisa melanjutkan perjalanan bersamanya di Bayern."

Klub-klub lain sebelumnya telah menyatakan minat untuk meminjam Binder pada musim panas ini, tetapi Bayern Munich menawarkan kepadanya jalur yang jelas menuju tim utama, hal yang mendorong pemain tersebut untuk memilih bertahan bersama sang juara bertahan Liga Jerman.

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