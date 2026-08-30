Resmi: Bintang Argentina hijrah ke Chelsea

Salah satu bintang timnas Argentina bergabung ke Chelsea pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Chelsea mengumumkan perekrutan pemain internasional Argentina, Emiliano Martinez, kiper Aston Villa, dalam sebuah kesepakatan baru bagi klub asal London tersebut.

Chelsea mengungkapkan kegembiraannya atas rampungnya perekrutan Martinez, yang menjuarai Piala Dunia bersama timnas Argentina pada 2022.

Kiper berusia 33 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun bersama Chelsea.

Martinez berkata: "Saya sangat senang berada di klub ini. Kepindahan ke Chelsea, bagi saya dan keluarga saya, adalah keputusan yang mudah, dan saya sangat bahagia, serta tidak sabar untuk memulai.

Ia menambahkan: "Saya ingin meraih kesuksesan di sini. Saya adalah orang yang ingin menang dalam segala hal yang saya lakukan, dan saya ingin membawa keinginan ini ke klub ini, karena ini adalah klub yang memenangkan trofi, sehingga saya rasa ada kecocokan yang baik.

Ia melanjutkan: "Saya bermain dengan penuh semangat dan dengan hati saya. Saya akan memberikan 100% di setiap pertandingan dan setiap sesi latihan, demi membuat klub, rekan-rekan setim, dan para suporter bangga".





Martinez memulai kariernya di akademi junior klub Independiente, sebelum pindah ke Arsenal pada Agustus 2010, ketika ia berusia 17 tahun.

Martinez menjalani beberapa periode peminjaman untuk menambah pengalaman bermain bersama tim utama, sebelum menjadi pemain inti bersama Arsenal pada musim 2019-2020, di mana ia bermain sejak menit awal dalam 11 laga terakhir, dan menjuarai Piala FA.

Martinez menjuarai Community Shield pada awal musim berikutnya, sebelum pindah ke Aston Villa pada September 2020.

Martinez menegaskan dirinya selama berada di Aston Villa sebagai salah satu kiper terbaik di dunia, di mana ia menjalani 256 pertandingan bersama Aston Villa sepanjang 6 musim, dan menjuarai Liga Europa pada Mei.

Martinez menjalani pertandingan internasional pertamanya bersama timnas Argentina pada Juni 2021, dan sejak itu menjadi kiper utama timnas, serta telah menjalani 67 pertandingan internasional bersama negaranya.

Martinez dua kali menjuarai Copa America bersama Argentina, pada 2021 dan 2024, serta mengangkat trofi Piala Dunia pada 2022.

Setelah kesuksesan-kesuksesan ini, Martinez meraih penghargaan Yashin, yang diberikan kepada kiper terbaik di dunia, dalam ajang Ballon d'Or pada 2023 dan 2024.



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