Setelah hengkang dari klub Qatar, tempat ia hanya bermain 11 pertandingan saja, bek asal Prancis Presnel Kimpembe (30 tahun) menemukan klub baru, namun di divisi dua.

Mantan bek Paris Saint-Germain itu akan tetap berada di kawasan Teluk, setelah menandatangani kontrak resmi dengan klub Al Kharaitiyat di Liga Divisi Dua Qatar.

Klub Qatar tersebut mengumumkan dalam pernyataan resmi mengenai perekrutan Kimpembe, yang berbunyi: "Klub kami secara resmi mengumumkan perekrutan bek asal Prancis Presnel Kimpembe untuk durasi satu musim, yang datang dari klub Qatar SC, untuk musim mendatang."

Pernyataan itu menambahkan: "Kimpembe bergabung dengan Qatar SC pada September 2025 setelah datang dari klub Prancis Paris Saint-Germain, dan bermain bersama tim di ajang Liga Qatar musim lalu."

Kimpembe bermain di barisan Saint-Germain sejak 2014 hingga 2025, dan ia juga merupakan bagian dari skuad timnas Prancis yang meraih gelar juara Piala Dunia 2018.







