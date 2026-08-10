Pemain asal Senegal, Bara Sapoko Ndiaye, secara resmi menandatangani kontrak profesional pertamanya bersama Bayern Munich hingga tahun 2031, pada hari Senin ini.

Pemain internasional Senegal itu berhasil meyakinkan klub asal Bavaria tersebut untuk merekrutnya setelah tampil menonjol dalam empat pertandingan bersama tim utama, di mana ia bermain dengan status pinjaman sejak musim dingin lalu dari akademi Gambinos Stars Africa asal Gambia.

Penyerang muda berusia 18 tahun itu kini menjadi bagian dari rencana pelatih asal Belgia Vincent Kompany mulai musim baru, seperti yang diberitakan situs resmi klub asal Bavaria tersebut.

Ndiaye mengatakan setelah penandatanganan kontraknya: "Ini adalah hari yang luar biasa bagi saya dan seluruh keluarga saya. Saya ingin belajar setiap hari bersama semua pemain hebat di klub Bayern Munich ini dan mencoba membantu tim."

Ia menambahkan: "Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan bagi saya, saya sangat bahagia, dan saya juga ingin menjadi teladan bagi para pemain muda lainnya, seperti rekan-rekan saya di tim Gambinos Stars, untuk menunjukkan kepada mereka bahwa bergabung dengan salah satu klub terbesar di dunia adalah hal yang mungkin."

Perlu dicatat bahwa Ndiaye tampil bersama timnas Senegal dalam satu pertandingan di Piala Dunia 2026, di mana Senegal lolos ke babak 32 besar sebelum tersingkir di tangan Belgia.