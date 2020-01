RESMI: Bayern Munich Pinjam Alvaro Odriozola

menuntaskan kedatangan bek kanan Alvaro Odriozola dengan status pinjaman hingga akhir musim ini.

Odriozola sudah tiba di Munich pada Selasa (21/1) kemarin untuk menjalani tes medis bersama raksasa Jerman itu sebelum kedatangannya diresmikan pada Rabu (22/1) ini.

"Setelah diskusi internal, kami mengabulkan permohonan pelatih Hansi Flick untuk menambah amunisi di lini belakang dengan mendatangkan Alvaro Odriozola," ungkap CEO Bayern Karl-Heinz Rummenigge dalam pernyataan resminya.

Pemain internasional Spanyol berusia 24 tahun ini kesulitan mendapatkan menit bermain di Madrid, dengan baru tampil sebanyak lima kali di musim ini.

Odriozola diboyong Madrid dari pada musim panas 2018 lewat biaya senilai €40 juta. Sayang, ia kalah bersaing dengan Dani Carvajal sehingga pelatih Zinedine Zidane hanya menggunakannya sebagai pemain pelapis.

Kepindahannya ke Jerman ini menjadikan Odriozola sebagai rekrutan pertama Bayern di bursa transfer Januari, kendati awal bulan ini Die Roten sudah mengumumkan kesepakatan untuk memboyong kiper Alexander Nubel secara gratis di akhir musim ini.

Odriozola bisa menjadi opsi ideal di pos bek kanan Bayern karena Joshua Kimmich mulai sering digeser sebagai gelandang, sementara Benjamin Pavard bisa fokus bermain sebagai bek sentral. Ia berpotensi tampil debut saat Bayern menghadapi Schalke, Sabtu (25/1).

#FCBayern have signed @alvaroodriozola on loan until the end of the season ✍️#MiaSanMia pic.twitter.com/BDPRkTDLSi