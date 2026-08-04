Resmi: Barcelona Umumkan Peminjaman Ter Stegen

Klub Barcelona mengumumkan kepergian kiper Jerman Marc-Andre ter Stegen dengan status pinjaman selama satu musim.

Barca sebelumnya berupaya keras untuk melepas ter Stegen karena gajinya yang besar dan hilangnya posisinya dalam susunan utama klub Catalan tersebut.

Barcelona menyatakan, dalam pernyataan melalui situs resminya: "Klub mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan Ajax terkait peminjaman kiper Jerman-nya, Marc-Andre ter Stegen, hingga 30 Juni 2027".

Barcelona menambahkan: "Kiper Jerman itu bersiap menjalani pengalaman keduanya dengan status pinjaman di bawah arahan pelatih Michel. Meski penampilannya hanya terbatas pada dua pertandingan selama masa kebersamaannya dengan Girona akibat cedera, duet ini akan kembali bersatu di sebuah klub yang telah meraih empat trofi Eropa dan 36 gelar liga, di samping banyak gelar dan pencapaian lainnya".

Barcelona melanjutkan: "Ter Stegen meraih gelar Liga Champions Eropa bersama Barcelona pada 2015, serta mengoleksi 21 gelar dengan seragam klub Catalan tersebut, dan tampil dalam 423 pertandingan bersama klub, menempatkannya di peringkat kesebelas di antara para pemain dengan penampilan terbanyak di pertandingan resmi bersama Barcelona, dan kedua di antara para pemain asing dari segi jumlah penampilan, hanya di belakang Lionel Messi".

Barcelona menutup: "Kini ter Stegen berharap, selama pengalamannya bersama Ajax, dapat mengembalikan performa istimewa yang ia tampilkan dalam banyak kesempatan selama masa kebersamaannya dengan Barcelona".