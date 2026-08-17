Resmi: Barcelona umumkan kepindahan pemainnya ke Ajax

Klub Barcelona mengumumkan kepindahan salah satu pemain menjanjikannya ke skuad Ajax pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Barcelona mengatakan, dalam pernyataan di akun resminya di jejaring "X": "Geoffrey Torrents akan pindah ke skuad Ajax".

Barcelona menambahkan: "Barcelona dan Ajax telah mencapai kesepakatan terkait kepindahan bek Geoffrey Torrents ke skuad klub Belanda tersebut".

Barcelona menutup: "Klub ingin menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Geoffrey Torrents atas komitmen, profesionalisme, dan kesetiaannya selama bertahun-tahun dalam membela kostum Blaugrana, serta mengharapkan segala keberuntungan dan kesuksesan untuknya pada babak baru ini dalam perjalanan profesionalnya".

