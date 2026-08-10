Resmi: Barcelona Umumkan Kepindahan Araujo ke Liverpool

Klub Barcelona mengumumkan, pada hari Senin ini, kepindahan Ronald Araujo, bek tim tersebut, ke skuad Liverpool dengan status pinjaman.

Barcelona menyatakan, dalam pernyataan di akun resminya di jejaring "X": "Ronald Araujo pindah ke klub Liverpool dengan status pinjaman".

Barcelona menambahkan: "Klub telah menyepakati dengan Liverpool peminjaman Araujo hingga 30 Juni 2027. Semoga sukses selalu untukmu, Ronald!".

Dalam konteks yang sama, Liverpool menyatakan, dalam pernyataan resminya mengenai transfer ini: "Klub telah mencapai kesepakatan untuk merekrut bek Ronald Araujo dengan status pinjaman dari Barcelona selama musim 2026-2027, dengan syarat berhasilnya proses memperoleh izin kerja dan rampungnya prosedur clearance internasional".

Pemain internasional Uruguay yang berpengalaman ini bergabung ke Liverpool setelah menjalani lebih dari 200 pertandingan bersama tim Catalan itu di Liga Spanyol.

Araujo meraih tiga gelar Liga Spanyol sejak bergabung dengan Barcelona pada 2018, salah satunya gelar musim lalu, dan ia juga ditunjuk sebagai kapten tim pada awal tahun ini.

Araujo, yang berusia 27 tahun dan akan mengenakan nomor punggung 33, mengatakan dalam pernyataan kepada situs resmi Liverpool: "Saya tidak sabar untuk memulai perjalanan ini. Saya sangat, sangat bahagia".

Ia menambahkan: "Saya bersemangat berada di sini di klub besar dengan sejarah yang panjang ini. Saya bersemangat untuk bertemu rekan-rekan setim saya, bersemangat untuk mulai bermain, saya memiliki motivasi yang besar dan sangat menantikan untuk memulai".

Ia melanjutkan: "Saya rasa transfer ini adalah pilihan yang sempurna bagi saya pada fase kariers saya ini. Saya rasa ini merupakan langkah yang penting bagi saya. Dan begitu saya mendengar ketertarikan Liverpool, segala sesuatunya mulai bergerak dengan sangat cepat".

Ia menutup: "Seperti yang saya katakan, saya sangat bahagia berada di sini dan bersemangat untuk memulai. Saya senang dengan ketertarikan yang ditunjukkan klub, dan ini adalah langkah yang tepat pada waktu yang tepat".



