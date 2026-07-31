Barcelona secara resmi mengumumkan pada hari Jumat ini kesepakatan dengan seorang pemain muda dalam transfer permanen, dalam rangkaian bursa transfer musim panas.

Winger asal Belgia berusia 18 tahun, Jesse Bisiwu, menandatangani kontrak dengan klub Catalan tersebut yang berlaku hingga 30 Juni 2031, datang dari Club Brugge, seperti yang diumumkan Barcelona melaluisitus resminya, dan akan diperkenalkan dalam waktu dekat di markas klub.

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Bisiwu lahir pada 22 Januari 2008 dari keluarga berdarah Ghana, dan menonjol berkat kemampuannya di sayap, terutama kecepatan, kekuatan, dan kepiawaian menggiring bola. Ia dianggap sebagai salah satu talenta muda paling menonjol di Belgia, setelah tampil secara reguler bersama tim nasional negaranya di kelompok usia.

Pemain tersebut tampil begitu mencolok pada Kejuaraan Eropa U-17 2025, di mana ia berkontribusi mengantarkan timnas Belgia ke babak semifinal, dan juga terpilih masuk ke dalam tim terbaik turnamen tersebut.

Karier yang Menjanjikan

Di level klub, Bisiwu memulai kariernya di klub Leuven pada 2014, dan bertahan bersama mereka hingga 2020, sebelum pindah ke akademi Club Brugge, yang ia masuki 6 tahun lalu.

Selama dua musim terakhir, Bisiwu tampil di Liga Champions UEFA Muda, dan menjalani 14 pertandingan dengan mencetak 3 gol.

Ia juga bermain sejak tahun 2023 bersama tim Club NXT, tim cadangan Club Brugge, di kompetisi divisi kedua Belgia, dan tampil bersama mereka dalam 36 pertandingan, meskipun saat itu ia baru berusia 15 tahun.

Bisiwu menjadi pemain Belgia ketiga yang bergabung dengan tim utama Barcelona, setelah kompatriotnya Thomas Vermaelen dan Jan Goyvaerts.