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FC Barcelona v Rayo Vallecano - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Resmi: Barcelona Teken Kontrak Transfer Baru

LaLiga
D. Livakovic
Barcelona
Fenerbahce
Spanyol
Kroasia
Turki

Sejumlah manuver dari Deco

Para petinggi klub Barcelona merampungkan sebuah transfer baru, pada hari Senin ini, untuk memperkuat tim selama bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Pakar bursa transfer, Fabrizio Romano, menulis di akun jejaring "X" miliknya: "Barcelona baru saja menandatangani seluruh dokumen transfer kiper Dominik Livakovic. Transfer ini kini telah rampung."

Romano menambahkan: "Fenerbahce akan menerima dua juta euro ditambah dua juta euro lainnya sebagai bonus yang mungkin diperoleh."

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Romano menutup: "Barcelona berencana menjadikan Livakovic sebagai kiper cadangan Barcelona mulai Juni 2027 saat kepergian Wojciech Szczesny setelah kontraknya berakhir, itu pun jika klub mampu menemukan kesepakatan peminjaman yang tepat untuknya saat ini."

Perlu diingat bahwa transfer penyerang baru saat ini merupakan berkas utama bagi Deco, direktur olahraga Barcelona, selama musim panas ini.

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