Resmi: Barcelona Rampungkan Transfer Baru

Klub Barcelona resmi mengumumkan pada Kamis hari ini perekrutan kiper asal Kroasia, Dominik Livakovic, ke skuad klub Katalan tersebut dari klub Turki, Fenerbahce, guna memperkuat lini gawang Blaugrana pada periode mendatang.

Barcelona menyebutkan dalam pernyataan melalui situs resminya: "Telah dicapai kesepakatan antara Barcelona dan Fenerbahce untuk transfer kiper asal Kroasia tersebut, yang menandatangani kontrak selama empat musim hingga 30 Juni 2030".

Setelah menapaki jenjang di tim-tim junior klub Zadar dan Zagreb, Dominik Livakovic bergabung dengan tim utama klub Zagreb untuk musim 2012/13 di Liga Utama Kroasia, dan menghabiskan empat musim bersama tim tersebut sebelum pindah ke Dinamo Zagreb pada musim 2016/17.

Ia bertahan di sana selama tujuh musim, tampil dalam 295 pertandingan, kebobolan 249 gol, menjaga gawangnya tetap bersih dalam 137 pertandingan, dan meraih tujuh gelar liga. Penampilannya yang gemilang juga mengantarnya pindah ke klub Turki, Fenerbahce, pada musim panas 2023.

Selama dua musim bersama tim yang bermarkas di Istanbul tersebut, ia tampil dalam 74 pertandingan dan menjaga gawangnya tetap bersih dalam 24 di antaranya, kemudian bergabung ke Girona dengan status pinjaman pada musim panas 2025, tetapi ia tidak tampil dalam satu pertandingan pun.

Kiper asal Kroasia itu kembali ke Dinamo Zagreb pada bursa transfer musim dingin, juga dengan status pinjaman, dan tampil dalam 15 pertandingan, kebobolan hanya 10 gol, serta menjaga gawangnya tetap bersih dalam delapan pertandingan, sehingga berkontribusi atas kemenangan tim meraih gelar liga.

Livakovic dianggap sebagai pemain andalan dalam skuad Timnas Kroasia sejak tahun 2017. Ia telah tampil dalam tiga edisi terakhir Piala Dunia (2018, 2022, 2026) dan dua edisi terakhir Piala Eropa (2021, 2024), serta meraih medali perak dan perunggu di Piala Dunia 2018 dan 2022 secara berurutan.

Posisi Livakovic di dalam Barca masih belum pasti, entah tetap menjadi kiper kedua atau keluar dengan status pinjaman selama satu musim, sebelum kembali pada musim mendatang setelah berakhirnya kontrak kiper veteran asal Polandia, Wojciech Szczesny.















