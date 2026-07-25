Resmi: Barcelona Kejutkan Para Pendukungnya dengan Transfer Tak Terduga

Klub Barcelona mengejutkan para pendukungnya pada hari Sabtu ini dengan mengumumkan rekrutan keduanya untuk memperkuat skuad tim putri sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027, di mana klub mengumumkan perekrutan kiper asal Amerika Serikat, Tyler McCammey, yang berusia 24 tahun, datang dari klub Dallas Trinity dengan status transfer bebas.

Klub asal Catalunya itu menegaskan dalam pernyataan resminya bahwa McCammey, yang tampil dalam 16 pertandingan bersama timnya sebelumnya pada musim lalu, akan menjalani prosesi penandatanganan resmi kontrak barunya dalam beberapa hari mendatang di markas klub, dengan dihadiri Presiden Joan Laporta dan direktur yang bertanggung jawab atas sepak bola putri, Xavier Puig.

Perekrutan ini datang beberapa hari setelah klub mengumumkan perekrutan kiper asal Belanda, Renée van Asten, sebagai bagian dari rencana menyeluruh untuk memperkuat posisi penjaga gawang sebelum musim baru dimulai.

Kiper asal Amerika Serikat itu mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kepergian Txell Font, yang kontraknya bersama Blaugrana telah berakhir dan pindah ke klub Badalona putri, sehingga pelatih Pere Romeu kini didukung oleh 3 kiper, yaitu Cata Coll, Gemma Font, dan pendatang baru Tyler McCammey untuk menjaga gawang tim dalam kompetisi domestik maupun kontinental.

Langkah-langkah cepat di bursa transfer ini mencerminkan keseriusan manajemen Barcelona dalam memperkuat kedalaman skuad tim putri, serta menjaga level kompetitif tinggi yang biasa ditampilkan tim tersebut dalam beberapa tahun terakhir.