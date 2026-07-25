Atletico Madrid mengumumkan kesepakatan resmi dengan salah satu pemain Paris Saint-Germain, untuk memperkuat lini tengah pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung, setelah gagal merekrut pemain Portugal Bernardo Silva.

Silva sempat dikaitkan dengan kepindahan ke Atletico, tetapi ia memutuskan hengkang ke Real Madrid setelah mengakhiri perjalanannya bersama Manchester City, hal yang mendorong "Los Rojiblancos" mencari alternatif lain dengan spesifikasi serupa.

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Klub asal Madrid itu mengungkapkan melalui situs resminya kesepakatan dengan pemain Korea Selatan Lee Kang-in, pemain Paris Saint-Germain, dengan kontrak yang berlaku hingga musim panas tahun 2031.

Kesepakatan dengan Kang-in ini didasari atas keinginan pelatih asal Argentina Diego Simeone, di mana laporan pemberitaan menyebutkan bahwa transfer ini menelan biaya sebesar 35 juta euro dari kas klub.

Atletico akan menjadi klub Spanyol ketiga yang dibela pemain Korea Selatan tersebut, yang sebelumnya pernah membela Valencia dan Real Mallorca sebelum pindah ke "PSG" pada musim panas 2023.







