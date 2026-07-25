Atletico Madrid mengumumkan kesepakatan resmi dengan salah satu pemain Paris Saint-Germain untuk memperkuat lini tengah selama bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung, setelah gagal merekrut pemain asal Portugal, Bernardo Silva.

Silva sempat dikaitkan dengan kepindahan ke Atleti, namun ia memutuskan hijrah ke Real Madrid usai mengakhiri petualangannya bersama Manchester City, yang membuat "Los Rojiblancos" mencari alternatif lain dengan spesifikasi serupa.

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Klub asal Madrid tersebut mengungkap melalui situs resminya bahwa mereka telah mengikat pemain asal Korea Selatan, Lee Kang-in, pemain Paris Saint-Germain, dengan kontrak yang berlaku hingga musim panas tahun 2031.

Kesepakatan dengan Kang-in ini datang berdasarkan keinginan pelatih asal Argentina, Diego Simeone, di mana laporan media menyebutkan bahwa transfer tersebut menghabiskan kas klub sebesar 35 juta euro.

Atleti akan menjadi klub Spanyol ketiga yang dibela oleh pemain asal Korea Selatan tersebut, yang sebelumnya pernah memperkuat Valencia dan Real Mallorca sebelum pindah ke "PSG" pada musim panas 2023.