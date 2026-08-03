Minimnya kesempatan bermain bersama tim utama Real Madrid memaksa bakat muda asal Spanyol, Cesar Palacios, untuk mencari pelabuhan baru, hingga akhirnya ia resmi mendarat di Liga Primer Inggris lewat pintu Fulham.

Fulham mengumumkan perekrutan gelandang serang asal Spanyol tersebut dari Real Madrid dengan kontrak yang berlaku hingga Juni 2031, disertai opsi perpanjangan satu tahun tambahan, tanpa mengungkap nilai finansial dari kesepakatan tersebut. Palacios sendiri akan mengenakan nomor punggung 8.

Palacios berkata setelah bergabung dengan klub London itu: "Saya merasa sangat bahagia berada di sini. Menurut saya ini adalah langkah yang sempurna dalam karier saya, klub telah menunjukkan kepercayaan yang besar kepada saya, dan saya akan membalasnya di atas lapangan."

Di sisi lain, Tony Khan, wakil presiden Fulham, menyambut kesepakatan tersebut, dengan menegaskan bahwa pemain itu memiliki kreativitas dan kerja keras, serta akan menjadi tambahan penting bagi tim di bawah kepemimpinan pelatih Alvaro Arbeloa. Ia menyebutkan bahwa klub telah merekrut dua bakat muda yang diyakini akan menjadi bagian dari masa depan Fulham, yakni setelah mendatangkan penyerang muda Real, Gonzalo Garcia, pada malam ini juga.

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Dalam pernyataan terpisah, Real Madrid mengumumkan tercapainya kesepakatan dengan Fulham untuk kepindahan Palacios, seraya menyampaikan terima kasih kepada pemain tersebut atas enam tahun yang ia lalui di dalam klub sejak bergabung pada tahun 2020 dari Numancia.

Klub Ibu Kota Spanyol itu menegaskan bahwa Palacios meraih treble domestik bersama tim muda pada musim 2022-2023, setelah menjuarai liga, Piala Raja, dan Piala Juara. Ia juga mencatatkan penampilan perdananya bersama tim utama pada musim lalu, sebelum klub berharap yang terbaik untuknya dan keluarganya pada fase baru dalam kariernya.

Palacios memulai perjalanan sepak bolanya di akademi Numancia, sebelum pindah ke Real Madrid pada usia lima belas tahun, di mana ia meniti berbagai kelompok usia hingga sampai ke tim Castilla.

Sepanjang musim lalu, ia menjadi salah satu pemain paling menonjol di Castilla di bawah kepemimpinan Alvaro Arbeloa, setelah berkontribusi pada 19 gol dalam 32 pertandingan, dengan mencetak 15 gol dan menciptakan 4 gol.

Arbeloa memberi pemain itu kesempatan tampil bersama tim utama pada pertandingan pertama yang dipimpinnya sebagai pelatih Real Madrid, sebelum ia bermain dalam tujuh pertandingan bersama "Los Merengues" sepanjang paruh kedua musim.

Palacios juga membela timnas Spanyol di berbagai kelompok usia hingga timnas U-20, dan sebelumnya ia mencetak 7 gol dalam 12 pertandingan bersama timnas U-19.

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