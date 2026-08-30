Sofyan Amrabat, bintang timnas Maroko, bergabung dengan salah satu klub besar di Eropa pada bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Klub Ajax Amsterdam mengumumkan telah mencapai kesepakatan resmi untuk merekrut pemain internasional Maroko, Sofyan Amrabat, dalam transfer gratis, setelah pemutusan kontraknya dengan klub sebelumnya, Fenerbahce.

Amrabat, yang berusia 30 tahun, menandatangani kontraknya dengan Ajax yang langsung berlaku efektif, dan akan berlangsung hingga 30 Juni 2028.





Amrabat memulai kariernya bersama Utrecht, sebelum kemudian bermain di Belanda dengan kostum Feyenoord, lalu pindah ke luar negeri.

Pemain ini menjalani petualangan secara berurutan bersama Club Brugge, Hellas Verona, Fiorentina, Manchester United, dan Fenerbahce.

Pada musim lalu, Amrabat bermain di Spanyol bersama Real Betis, dan pemain internasional berusia 30 tahun ini baru-baru ini tampil untuk ketiga kalinya di Piala Dunia bersama timnas Maroko.

Jordi Cruyff, direktur teknik Ajax, mengatakan: "Kami sangat senang bisa merekrut Sofyan. Ia kuat secara fisik, memiliki kemampuan besar dalam mengolah bola, serta memiliki pengalaman internasional yang luas. Selain itu, ia mengenal Liga Belanda dengan baik, sehingga kami berharap ia dapat beradaptasi dengan cepat. Dengan merekrutnya, kami mendapatkan pemain dengan spesifikasi yang persis kami cari."



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