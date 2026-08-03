Resmi: Aljazair Akhiri Era Vladimir Petkovic

Federasi Sepak Bola Aljazair, pada Senin malam ini, menutup era pelatih Vladimir Petkovic, setelah mengumumkan pengakhiran hubungan kontrak yang mengikatnya dengan pelatih asal Bosnia-Swiss tersebut beserta staf teknisnya secara damai, sehingga dimulailah babak baru dalam perjalanan timnas "Les Verts" untuk mempersiapkan agenda-agenda mendatang.

Federasi Sepak Bola Aljazair, dalam pernyataan resmi, mengumumkan pengakhiran hubungan kontrak yang mengikatnya dengan pelatih Vladimir Petkovic beserta staf teknisnya, seraya menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan kesepakatan damai antara kedua belah pihak.

Federasi menjelaskan bahwa Petkovic mengakhiri perjalanannya bersama timnas Aljazair setelah periode yang berlangsung selama 29 bulan, di mana selama itu ia memimpin staf teknis timnas dan membawa "Les Verts" dalam berbagai kompetisi dan agenda.

Federasi Sepak Bola Aljazair menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Vladimir Petkovic dan seluruh anggota staf teknisnya, seraya memuji profesionalisme, komitmen, dan dedikasi yang mereka tunjukkan dalam menjalankan tugas sepanjang masa kerja mereka bersama timnas.

Federasi menegaskan bahwa staf teknis telah mengerahkan upaya besar selama masa kepemimpinannya atas timnas, seraya menyatakan penghargaan atas kerja yang telah dicapai sepanjang bulan-bulan lalu serta kontribusi yang diberikan dalam melayani sepak bola Aljazair.

Di penghujung pernyataannya, Federasi Sepak Bola Aljazair mendoakan pelatih Vladimir Petkovic dan seluruh asistennya senantiasa mendapatkan keberuntungan dan kesuksesan di persinggahan mereka berikutnya, seraya menyatakan penghargaan atas hubungan profesional yang menjalin kedua belah pihak sepanjang masa kerja sama.