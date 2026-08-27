Resmi: Al Ahly umumkan perpanjangan kontrak Marwan Attia

Klub Al Ahly Mesir mengumumkan, pada pagi buta hari Kamis ini, perpanjangan kontrak pemainnya Marwan Attia, sehingga ia akan tetap membela benteng merah tersebut hingga tahun 2030.

Al Ahly menyebutkan dalam pernyataan resmi yang dipublikasikan melalui akun-akunnya di media sosial: "Marwan Attia, pemain tim utama sepak bola, telah memperpanjang kontraknya dengan klub hingga tahun 2030. Hal itu berlangsung dalam pertemuan yang digelar malam ini bersama Dr. Essam Serageldin, kepala sektor kontrak, yang menuntaskan seluruh prosedur administratif dan finansial dengan koordinasi penuh bersama Wael Gomaa, direktur sepak bola".

Pernyataan itu menambahkan: "Sang pemain menyatakan kebahagiaannya yang besar atas perpanjangan kontrak dan berlanjutnya kariernya bersama Al Ahly serta para pendukungnya selama tahun-tahun mendatang".

Marwan Attia tampil sebagai starter dalam laga pertama Al Ahly di Liga Utama Mesir pada hari Minggu lalu, dan mencetak gol menakjubkan dalam kemenangan atas Al Sharqia Enppi (3-2).

Al Ahly bersiap menjalani laga keduanya di Liga Utama Mesir, Jumat malam mendatang melawan Zed.

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