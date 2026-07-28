Al Ahly Mesir mengumumkan pada hari Selasa hari ini penandatanganan kontrak dengan pemain Aljazair Moncef Bakrar, yang datang dari Dinamo Zagreb untuk durasi 3 musim.

Al Ahly mengatakan melalui pernyataan di situs resminya: "Essam Serageldin, kepala sektor kontrak, berangkat ke Kroasia dan menyelesaikan seluruh prosedur finansial dan administratif terkait transfer Bakrar, dengan koordinasi bersama Wael Gomaa, direktur sepak bola."

Sebelumnya, sejumlah laporan mengungkapkan bahwa transfer Bakrar menelan biaya 3 juta euro dari kas Al Ahly, ditambah bonus sebesar 500 ribu, untuk Dinamo Zagreb Kroasia.

Klub Al Ahly sebelumnya telah menandatangani kontrak dengan penyerang Maroko Sofiane Bendjedida yang datang dari barisan Maghreb Fez untuk durasi 3 musim, ditambah penandatanganan dengan duo Enppi, Oktay Abdallah dan Ali Mahmoud, untuk durasi 5 musim.

