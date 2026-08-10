Al Ahly Mesir menutup pintu bagi kepergian para pemainnya selama periode mendatang, sebelum bergulirnya musim baru.

Beberapa kabar beredar mengenai adanya tawaran dari Arab Saudi dan Turki untuk mengontrak Imam Ashour, bintang Al Ahly, pada bursa transfer musim panas kali ini.

Al Ahly menyatakan dalam pernyataan resmi yang dipublikasikan melalui akun "Facebook" mereka: "Manajemen klub memutuskan untuk tidak membahas tawaran profesional apa pun bagi para pemain tim utama sepak bola, baik secara informal maupun resmi, selama periode transfer saat ini, demi menjaga stabilitas tim dan memenuhi seluruh kebutuhan teknisnya, sebagai persiapan menghadapi kompetisi musim baru di level lokal maupun kontinental".

Al Ahly telah merampungkan 4 transfer secara resmi pada periode transfer musim panas kali ini, yaitu: Aktay Abdullah, Ali Mahmoud, pemain Maroko Soufiane Benjdida, dan pemain Aljazair Moncef Bakrar.

Perlu diketahui bahwa Al Ahly gagal meraih gelar besar apa pun sepanjang musim lalu, dan berupaya menebus kekecewaan para pendukungnya pada musim baru.







