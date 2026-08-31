Resmi: Ajax untuk sementara berpisah dengan Maher Carrizo

Ajax meminjamkan Maher Carrizo ke FC Kopenhagen hingga sisa musim ini, demikian diumumkan klub Amsterdam itu melalui saluran resmi mereka. Kabar ini memang sudah berembus sejak beberapa waktu lalu: De Telegraaf dan Voetbal Internationaal sebelumnya sudah melaporkan bahwa kesepakatan tinggal selangkah lagi.

Dengan adanya Viktor Tsygankov, Steven Berghuis, dan Oliver Edvardsen, posisi sayap kanan dihuni banyak pemain, sehingga Carrizo diizinkan menimba pengalaman di tempat lain. Namun, tidak ada opsi pembelian yang disepakati oleh Kopenhagen.

Penyerang berbakat itu didatangkan musim dingin lalu dengan nilai enam juta euro dari Vélez Sarsfield. Sejak saat itu, ia memainkan delapan pertandingan untuk tim utama Ajax, tanpa mencatatkan gol maupun assist.

Carrizo terikat kontrak hingga musim panas 2030 bersama Ajax, yang tetap melihat masa depan pada pemain yang sudah 18 kali memperkuat timnas Argentina U-20 tersebut meski dipinjamkan.

Kontrak Berghuis akan habis setelah musim ini, setelah itu Carrizo akan mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya di Ajax. Itulah juga alasan utama mengapa tidak ada opsi pembelian yang dimasukkan dalam kesepakatan peminjaman ini.

Klub top Denmark itu juga akan menanggung penuh gaji Carrizo. Winger tersebut kemungkinan akan melakoni debut pada Kamis dalam laga kandang di liga Denmark melawan FC Nordsjaelland.