Ahmed Hegazi tidak menunggu lama setelah mengumumkan pensiun dari sepak bola, karena bek asal Mesir tersebut langsung memulai babak baru dalam kariernya, namun kali ini di luar lapangan hijau, setelah klub Arab Saudi, Neom, mengumumkan penunjukannya sebagai asisten direktur olahraga.

Klub tersebut menjelaskan, melalui akun resminya di media sosial, penunjukan mantan kaptennya untuk jabatan baru itu, beberapa hari setelah ia mengumumkan pensiun dari lapangan menyusul berakhirnya kontraknya dengan tim.

Neom menulis dalam pernyataannya: "Setelah bertahun-tahun berkontribusi di lapangan hijau, babak baru dalam perjalanan seorang kapten yang mengakhiri kiprahnya dengan logo Neom, dan bersamanya ia melangkah dengan semangat dan ambisi yang lebih besar, Kapten Ahmed Hegazi sebagai asisten direktur olahraga di klub Neom."

Klub itu menambahkan: "Selamat datang kembali di rumahmu, Kapten Ahmed, dan doa kami untuk kesuksesanmu dalam tugas barumu."

Hegazi sebelumnya telah mengumumkan pensiun dari sepak bola secara resmi beberapa hari lalu, setelah perjalanan panjang yang gemilang di level domestik maupun internasional, yang ia akhiri dengan mengenakan kostum Neom, klub yang ia bela sejak musim panas 2024 setelah datang dari Ittihad Jeddah.

Selama kiprahnya bersama Neom, bek berusia 35 tahun itu tampil dalam 52 pertandingan di berbagai kompetisi, mencetak satu gol, dan memberikan satu assist, serta menyumbangkan pengalaman kepemimpinannya dalam kebangkitan tim dan pengukuhan proyek olahraga klub tersebut.

Keputusan Neom untuk memanfaatkan pengalaman Hegazi di luar lapangan mencerminkan kepercayaan manajemen klub terhadap kemampuan kepemimpinan dan manajerialnya, setelah ia menjadi salah satu sosok paling menonjol di dalam ruang ganti selama dua musim terakhir.

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