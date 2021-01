RESMI: AC Milan Tuntaskan Transfer Mario Mandzukic

Pemuncak klasemen sementara Italia, , mengonfirmasi kedatangan Mario Mandzukic lewat kontrak berdurasi enam bulan dengan opsi perpanjangan satu tahun.

Mandzukic, 34 tahun, berstatus tanpa klub sejak meninggalkan Al-Duhail pada Juli lalu dan kini Milan menggaet eks striker ini secara gratis.

Kehadiran Mandzukic bakal membuat lini depan Rossoneri makin terlihat berpengalaman. Di musim ini, Milan mengandalkan Zlatan Ibrahimovic, sosok striker yang tetap tajam di usia 39 tahun.

