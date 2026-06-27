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Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Resmi: 7 pertandingan di babak 32 besar telah ditentukan

Brazil vs Japan
Brazil
Japan
World Cup
Netherlands vs Morocco
Netherlands
Morocco
France vs TBD
France
Sweden
Argentina
Cape Verde
South Africa vs Canada
South Africa
Canada
Ivory Coast vs Norway
Ivory Coast
Norway
Brasil
Jepang
AS
Belanda
Maroko
Meksiko
Prancis
Swedia
Argentina
Tanjung Verde
Afrika Selatan
Kanada
Côte d’Ivoire
Norwegia

Menunggu pertandingan-pertandingan lainnya

Tujuh pertandingan yang dinantikan di babak 32 besar Piala Dunia yang digelar di Amerika Utara telah resmi ditentukan, yang menandai dimulainya persaingan sesungguhnya untuk memperebutkan gelar juara dunia.

Afrika Selatan akan berhadapan dengan Kanada (tuan rumah), sementara Maroko akan bertarung melawan Belanda dalam pertandingan yang sarat makna antara sepak bola Arab dan Eropa.

Selain itu, raksasa Brasil akan berhadapan dengan Jepang dalam laga yang menonjolkan kecepatan dan keterampilan, sementara Bosnia dan Herzegovina akan menghadapi tim Amerika Serikat, salah satu tuan rumah turnamen ini.

Pertandingan lainnya menampilkan laga yang seimbang antara Norwegia dan Pantai Gading, serta pertarungan seru antara Swedia dan Prancis, sementara tim Argentina akan berhadapan dengan Cape Verde dalam laga yang memadukan pengalaman dengan tantangan ambisius dari Afrika.

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