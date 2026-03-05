Reorganisasi keuangan yang luar biasa dari AC Milan: Dari penyelamatan yang mengharukan oleh Elliott hingga perjalanan inspiratif platform RedBird

Dalam edisi terbaru Cleats & Cashflows, kami mengulas transformasi AC Milan oleh Elliott Management, sebuah penyelidikan tentang bagaimana modal institusional menstabilkan dan menyelamatkan klub sepak bola yang terpuruk. Melalui disiplin keuangan, reformasi tata kelola, dan strategi olahraga yang disesuaikan, "burung nasar Wall Street" mengembalikan Rossoneri ke relevansi kompetitif dan finansial. Transformasi ini mencapai puncaknya saat klub memenangkan Scudetto pada musim 2021/22 di bawah bimbingan dan kepemimpinan Zlatan Ibrahimović, serta kembalinya klub ke Liga Champions UEFA, mengukuhkan kembali posisinya di kalangan elit Eropa baik secara kompetitif maupun finansial.

Masa jabatan Elliott menunjukkan prinsip yang semakin mendefinisikan sepak bola modern: stabilitas keuangan bukan hanya prasyarat untuk bertahan hidup, tetapi juga fondasi untuk kesuksesan olahraga. Dengan mengurangi kerugian, memperkuat ekuitas, dan membangun kembali aliran pendapatan, klub tersebut membangun kembali dasar operasional yang berkelanjutan. Kembalinya ke Liga Champions memulihkan akses ke salah satu aliran pendapatan terbesar dalam sepak bola, sementara gelar liga menjadi bukti bahwa disiplin keuangan dapat diterjemahkan menjadi performa di lapangan.

Secara lebih luas, kebangkitan Elliott mencerminkan realitas struktural dalam dunia sepak bola. Di seluruh Eropa, korelasi antara kekuatan finansial dan kesuksesan kompetitif telah lama terlihat. Klub-klub dengan sumber daya finansial yang lebih besar secara konsisten menduduki level atas piramida sepak bola. Namun, seiring dengan pengetatan kerangka regulasi seperti Financial Fair Play (FFP) dan Profitability and Sustainability Rules (PSR), era pendanaan tak terbatas oleh pemilik klub telah berganti menjadi model baru, di mana pendapatan yang berkelanjutan harus mendukung daya beli klub.

Era yang diwakili oleh Chelsea milik Roman Abramovich, dengan kemampuan finansial tak terbatas yang tidak terkendali oleh pertimbangan profitabilitas, kini tidak lagi dapat dipertahankan dalam lingkungan regulasi saat ini. Saat ini, mengelola modal secara efektif tidak hanya memerlukan investasi, tetapi lebih pada kemampuan untuk menghasilkan aliran pendapatan berkelanjutan yang mampu mendukung daya saing jangka panjang.

Dalam lingkungan ini, mengembangkan sebuah klub sepak bola tidak lagi sekadar soal menyuntikkan modal; hal ini memerlukan pembangunan mesin ekonomi berkelanjutan yang mampu mendukung investasi jangka panjang dalam kinerja olahraga. Inilah tepatnya di mana modal ventura semakin menemukan perannya, menerapkan alokasi modal yang disiplin dan ketelitian operasional untuk mengoptimalkan hasil keuangan dan olahraga.

Di seluruh sepak bola Eropa, keterlibatan modal ventura telah ditandai oleh berbagai pendekatan daripada strategi tunggal yang seragam. Investasi Black Knight di AFC Bournemouth mencerminkan model yang berorientasi pada pertumbuhan dengan fokus pada partisipasi di Premier League, sementara keterlibatan Eagle Football dengan Olympique Lyonnais menunjukkan kompleksitas dan risiko pelaksanaan yang melekat dalam strategi multi-klub. Di sisi lain, platform-platform kecil seperti Estoril Praia menyoroti bagaimana modal swasta juga dapat beroperasi pada tingkat pengembangan dalam ekosistem sepak bola. Contoh-contoh ini menekankan bahwa tidak ada buku pedoman tunggal untuk modal ventura; sebaliknya, model kepemilikan bervariasi tergantung pada tujuan strategis, posisi pasar, dan struktur modal.

Dalam konteks ini, jika babak Elliott ditandai oleh stabilisasi, fase berikutnya dalam evolusi Milan akan ditandai oleh skala. Pada 2022, klub telah bertransisi dari aset yang terpuruk menjadi platform yang stabil dengan daya saing yang pulih dan fondasi keuangan yang lebih baik. Untuk membuka tahap pertumbuhan berikutnya — memperluas pendapatan, memperkuat posisi komersial, dan berinvestasi dalam infrastruktur jangka panjang — mitra baru muncul.

Pada 31 Agustus 2022, setelah musim juara Milan, RedBird Capital Partners menyelesaikan akuisisi klub dalam transaksi yang menilai AC Milan sekitar €1,2 miliar. Sementara Elliott telah menstabilkan klub, mandat RedBird adalah membangun fondasi tersebut dan mentransformasi Milan menjadi platform olahraga dan media yang dapat diskalakan.

Struktur transaksi

Transaksi yang membawa RedBird Capital Partners ke AC Milan mencerminkan pendekatan institusional yang khas dalam kepemilikan olahraga. Alih-alih pembelian langsung konvensional yang sepenuhnya dibiayai dengan ekuitas, kesepakatan ini disusun melalui kombinasi ekuitas, pinjaman mezzanine, dan pembiayaan vendor, yang menunjukkan sifat institusional dari akuisisi tersebut.

RedBird menyumbangkan sekitar €681 juta modal ekuitas untuk membiayai akuisisi tersebut. Secara menonjol, sekitar setengah dari komitmen ini disusun sebagai modal mezzanine atau modal preferen yang disediakan oleh firma modal swasta berbasis di AS, Ares Management, salah satu pemberi pinjaman paling aktif dan mapan di sepak bola Eropa. Ares telah muncul sebagai pionir dalam pembiayaan terstruktur untuk sektor ini, juga telah memberikan fasilitas kredit signifikan kepada klub-klub seperti Atlético Madrid dan Olympique Lyonnais. Keterlibatan Ares dalam struktur modal menyoroti tingkat keahlian institusional dalam transaksi ini, menempatkan akuisisi dalam ekosistem pembiayaan olahraga terstruktur yang lebih luas daripada akuisisi konvensional yang didanai oleh pemilik.

Sisa harga pembelian dibiayai melalui pembiayaan vendor yang disediakan oleh Elliott Management, diperkirakan sebesar €550 juta. Dalam struktur ini, Elliott beralih dari pemegang saham pengendali menjadi pemberi pinjaman utama bagi entitas kepemilikan baru. Meskipun melepaskan kendali ekuitas, Elliott mempertahankan dua kursi di dewan klub, memastikan kelanjutan tata kelola dan mempertahankan tingkat pengawasan strategis.

Secara krusial, Elliott merancang pinjaman vendor sedemikian rupa sehingga utang terkait akuisisi tetap berada di atas tingkat entitas operasional. Dengan menghindari penempatan kewajiban utang material langsung pada neraca AC Milan, Elliott berusaha mempertahankan kehati-hatian dan stabilitas keuangan yang telah ditanamkan selama masa jabatannya. Pendekatan ini melindungi struktur operasional klub dari tekanan langsung dalam pembayaran utang, memperkuat prinsip-prinsip keberlanjutan yang mendasari turnaround sebelumnya.

Pinjaman vendor, oleh karena itu, menempatkan Elliott sebagai mitra pembiayaan jangka panjang dan menciptakan kelanjutan antara fase stabilisasi dan strategi pertumbuhan selanjutnya di bawah RedBird. Struktur modal yang dihasilkan dapat dirangkum sebagai berikut:

Sponsor ekuitas: RedBird Capital Partners

Ekuitas mezzanine/preferred: Ares Management

Utang vendor: Elliott Management

Kerangka kerja berlapis ini mencerminkan kepemilikan ekuitas swasta kontemporer, dengan berbagai pemangku kepentingan institusional tersebar di seluruh struktur modal. Aktivitas refinancing selanjutnya memperpanjang jangka waktu dan menyesuaikan profil utang, memperkuat orientasi jangka panjang dari model kepemilikan.

Siapa sebenarnya RedBird?

RedBird Capital Partners adalah firma ekuitas swasta berbasis di AS yang didirikan pada 2014 oleh mantan mitra Goldman Sachs, Gerry Cardinale. Firma ini mengelola sekitar $10–14 miliar aset di lebih dari 50 perusahaan portofolio, dengan sekitar 70% modalnya diinvestasikan di bidang olahraga, media, dan hiburan, sementara sisanya difokuskan pada layanan keuangan, asuransi, dan manajemen aset. Firma ini memposisikan dirinya tidak hanya sebagai sponsor keuangan, tetapi sebagai investor berorientasi platform yang menargetkan properti intelektual yang dapat diskalakan dalam ekosistem konsumen global.

Sebagai investor, RedBird telah mengembangkan profil unik di industri olahraga. Perusahaan ini menggabungkan pengalaman dalam kepemilikan klub olahraga dengan strategi investasi yang lebih luas di bidang media dan hiburan, memandang klub tidak hanya sebagai tim kompetitif tetapi juga sebagai mesin konten dan merek global yang dapat dimonetisasi. Pendekatannya menekankan pengambilan keputusan berbasis data, alokasi modal yang terstruktur, dan perluasan sistematis pendapatan komersial. Dalam kerangka ini, kesuksesan olahraga penting, tetapi berfungsi dalam arsitektur ekonomi yang lebih luas yang dibangun di sekitar hak siar, pertumbuhan sponsor, keterlibatan digital, dan optimasi properti intelektual.

Di inti filosofi investasi RedBird terdapat lima prinsip mendasar:

Fokus pada merek dan kekayaan intelektual ikonik – Berinvestasi pada merek dan kekayaan intelektual yang diakui secara global dengan potensi ekspansi. Keselarasan kewirausahaan – Berkolaborasi dengan operator dan pendiri yang terbukti untuk mempercepat pertumbuhan. Platform yang dapat diskalakan – Menargetkan bisnis dengan pertumbuhan organik, peluang konsolidasi, dan potensi sinergi. Profil pengembalian asimetris – Menyeimbangkan perlindungan risiko dengan potensi keuntungan melalui pendapatan berulang dan keunggulan operasional. Penciptaan nilai secara aktif – Menerapkan pendekatan aktif dalam membangun perusahaan untuk membuka nilai jangka panjang.

Posisi RedBird dalam ekosistem olahraga yang lebih luas semakin mengkontekstualisasikan strateginya di AC Milan. Perusahaan ini menjalin kemitraan strategis dengan New York Yankees, memiliki klub Ligue 1 Prancis Toulouse FC, dan berinvestasi di Alpine F1 Team, sehingga tertanam di berbagai platform olahraga global. Aset-aset ini merupakan bagian dari portofolio yang lebih luas yang memungkinkan mereka beroperasi di pasar olahraga dan media yang terhubung, bukan memperlakukan setiap klub sebagai entitas terpisah.

Melihat dari sudut pandang ini, AC Milan sejalan dengan strategi RedBird. Klub ini mewakili properti intelektual global ikonik dengan potensi komersial yang belum tergarap, tertanam dalam olahraga di mana kesuksesan kompetitif dan pertumbuhan finansial semakin saling terkait. Tesis RedBird memiliki dua lapisan: memperkuat kinerja olahraga melalui manajemen operasional yang disiplin, sambil secara bersamaan memperluas aliran pendapatan komersial dan infrastruktur untuk meningkatkan nilai perusahaan.

Dalam konteks yang lebih luas dari rekam jejak RedBird, yang dilaporkan menghasilkan kelipatan modal investasi sebesar 2,5 kali dan tingkat pengembalian internal bruto sekitar 33%, akuisisi AC Milan dapat dipahami sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk menginstitusionalkan, menskalakan, dan memonetisasi aset olahraga premium dalam kerangka hiburan global.

Apa yang diwarisi RedBird — dan strategi apa yang diterapkannya?

Setelah menyelesaikan akuisisi, RedBird tidak mewarisi klub yang sedang kesulitan, melainkan platform yang telah stabil. Di bawah kepemimpinan Elliott Management, AC Milan telah kembali ke puncak Serie A, meraih Scudetto 2021/22 setelah bertahun-tahun ketidakstabilan. Risiko eksistensial era "banter" telah diatasi; tata kelola telah profesional, kerugian berkurang, dan disiplin modal dipulihkan. Mandat RedBird, oleh karena itu, secara fundamental berbeda dari pendahulunya. Fokus beralih dari stabilisasi ke ekspansi, yang bagi RedBird dapat dirangkum dalam lima kategori:

Ekspansi komersial Mempercepat pertumbuhan pendapatan Optimalisasi monetisasi media dan sponsor

Optimasi olahraga Perekrutan berbasis data Pengelolaan nilai aset dan skuad

Tata kelola & struktur Pengambilan keputusan terpusat Model operasional institusional

Pengembangan infrastruktur Strategi stadion Pendapatan jangka panjang

Disiplin modal Pengendalian biaya relatif terhadap pendapatan Kerangka kerja reinvestasi berkelanjutan



Secara keseluruhan, pilar-pilar ini mencerminkan filosofi investasi RedBird yang lebih luas: mengembangkan aset global ikonik bukan melalui ekspansi berlebihan, melainkan melalui ekspansi komersial terstruktur, ketatnya operasional, dan penciptaan nilai jangka panjang.

Strategi pertumbuhan komersial

Meningkatkan pendapatan utama AC Milan melalui ekspansi komersial telah menjadi salah satu pilar utama strategi RedBird. Sementara Elliott berfokus pada stabilisasi keuangan, tujuan mereka adalah mengembangkan platform dengan pendapatan komersial sebagai lever pertumbuhan utama.

Pendekatan ini telah menghasilkan hasil yang dapat diukur. Selama tiga musim terakhir, pendapatan komersial dan sponsor meningkat dari €82,1 juta menjadi €143,4 juta, mencerminkan pergeseran struktural dalam cara Milan mengoptimalkan merek globalnya. Selain itu, sementara pemulihan pendapatan siaran dapat dikaitkan dengan kembalinya penonton setelah pandemi Covid-19, pendapatan sponsor dan komersial merupakan dua sumber pendapatan berulang yang tidak bergantung pada penonton, menunjukkan dampak positif yang signifikan yang telah diberikan RedBird selama masa jabatannya.

Sumber: Laporan tahunan klub

Strategi komersial RedBird dapat dikategorikan ke dalam lima dimensi utama:

Perkembangan portofolio sponsor

Kemitraan komersial global

Penetrasi pasar AS yang ditargetkan

Inisiatif monetisasi merek

Strategi konten digital dan media

Perluasan sponsor

Prioritas utama adalah memperkuat dan mendiversifikasi basis sponsor. Dalam beberapa musim terakhir, Milan berhasil menjalin kemitraan dengan merek global terkemuka seperti Coca-Cola, Emirates, dan MSC, sekaligus memperpanjang perjanjian jangka panjangnya dengan pemasok seragam Puma. Kesepakatan ini mencerminkan peningkatan kredibilitas komersial dan penguatan posisi merek di pasar global.

Alih-alih bergantung pada kelompok mitra komersial yang terbatas, pendekatan RedBird lebih menekankan pada keragaman portofolio, mengurangi risiko ketergantungan sambil memperluas pendapatan sponsor yang berulang.

Posisi Global & AS

RedBird mengidentifikasi basis penggemar global Milan sebagai potensi komersial yang belum dimanfaatkan sepenuhnya, terutama di Amerika Serikat. Dengan memanfaatkan jaringan internalnya, firma ini memfasilitasi kemitraan strategis dengan Yankee Global Enterprises (YGE), pemilik New York Yankees, yang juga mengakuisisi saham minoritas di AC Milan. Kemitraan ini dirancang untuk mengoptimalkan sinergi di bidang hak siar, branding, dan aktivasi komersial, menempatkan Milan dalam ekosistem olahraga transatlantik yang lebih luas.

Hal ini mencerminkan logika platform RedBird: Milan tidak dianggap sebagai klub sepak bola terisolasi, tetapi sebagai bagian dari jaringan olahraga dan hiburan yang lebih luas.

Digital & monetisasi penggemar

Klub juga memperluas strategi monetisasi digitalnya, termasuk kemitraan dengan platform keterlibatan penggemar Socios.com dan partisipasi awal dalam inisiatif berbasis NFT. Meskipun aset digital tetap menjadi sumber pendapatan yang fluktuatif, strategi yang lebih luas ini menandakan upaya untuk memonetisasi keterlibatan di luar pendapatan tradisional dari hari pertandingan dan siaran.

Strategi RedBird melampaui pertumbuhan sponsor tradisional. Di intinya terdapat premis sederhana: AC Milan bukan sekadar tim sepak bola, melainkan aset kekayaan intelektual global yang dapat dimonetisasi melalui media, sponsor, dan keterlibatan penggemar digital. Dalam kerangka ini, potensi pendapatan klub tidak dipandang hanya terwujud melalui performa di lapangan atau aktivitas hari pertandingan, melainkan tertanam dalam ekosistem yang lebih luas meliputi hak siar media, aktivasi merek, dan keterlibatan penggemar digital.

Perspektif ini menempatkan kemitraan seperti kepemilikan saham minoritas dan kolaborasi strategis dengan Yankee Global Enterprises, serta keterlibatan dengan Socios.com, ke dalam konteks strategis yang kohesif. Kedua inisiatif ini mencerminkan upaya untuk mengoptimalkan nilai komersial dari basis penggemar global Milan, memperluas peluang monetisasi di luar aliran pendapatan sepak bola konvensional, dan menempatkan klub sebagai platform olahraga dan hiburan yang dapat diskalakan, memperluas pengaruh dan jangkauannya melampaui batas-batas sebelumnya.

Optimasi olahraga

“Klub sepak bola yang lebih mementingkan bisnis daripada prestasi dan semangat olahraga akan gagal. Patronase tidak lagi memiliki makna seperti dulu, tetapi mencari keuntungan semata adalah hal yang negatif.” — Carlo Ancelotti, Juni 2023

Pernyataan Carlo Ancelotti muncul setelah pemecatan Paolo Maldini sebagai direktur teknis AC Milan, sebuah keputusan yang menandai titik balik di bawah kepemilikan RedBird. Maldini telah menjabat selama lima tahun dan berperan penting dalam membangun skuad yang meraih Scudetto 2021/22. Kepindahannya, setelah musim penuh pertama RedBird memimpin, melambangkan lebih dari sekadar pergantian personel; hal itu mewakili pergeseran dalam tata kelola.

Langkah tersebut secara luas diinterpretasikan sebagai sinyal yang jelas tentang perubahan filosofi. Di bawah kepemimpinan RedBird, pengambilan keputusan semakin cenderung mengarah pada model yang terstruktur dan didukung data, yang oleh beberapa pengamat digambarkan sebagai pendekatan "Moneyball" yang diperbarui. Pengaruh yang lebih luas dari peran penasihat Billy Beane juga memperkuat persepsi "Moneyball" tentang strategi perekrutan yang terstruktur dan didukung data.

Meskipun operasi komersial klub telah menghasilkan pertumbuhan yang terukur, jalur olahraga klub lebih kompleks. Hasil di lapangan berfluktuasi, menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana menyeimbangkan optimasi keuangan dengan kelangsungan kompetisi.

Pendekatan RedBird di lapangan dapat dirangkum sebagai berikut:

Perekrutan berbasis data yang berkelanjutan

Fokus pada pemain di rentang usia pra-puncak atau puncak

Penekanan pada kedalaman skuad daripada konsentrasi bintang

Pemeliharaan disiplin gaji relatif terhadap pendapatan

Daur ulang modal melalui perdagangan pemain

Reinvestasi hasil transfer ke aset yang beragam

Pemecatan Maldini, diikuti dengan tidak diperpanjangnya kontrak pelatih kepala sukses Stefano Pioli, memperkuat persepsi tentang reset struktural di tingkat dewan direksi. Promosi internal RedBird terhadap Geoffrey Moncada selanjutnya memperjelas arah kebijakan.

Moncada, yang memulai karirnya sebagai pemandu bakat lepas sebelum akhirnya menjadi kepala pemandu bakat di AS Monaco pada usia 29 tahun, bergabung dengan AC Milan pada 2018 selama masa kepemimpinan Elliott. Berbeda dengan banyak direktur olahraga tradisional, Moncada tidak memiliki latar belakang sebagai pemain profesional. Metodologinya dilaporkan didasarkan pada perpaduan antara pemantauan bakat secara kualitatif dan analisis kuantitatif, sering kali merujuk pada laporan-laporan independen sebelum mengevaluasi profil pemain. Dalam wawancara, ia menyarankan bahwa beberapa kumpulan talenta, seperti Brasil, mungkin mematok premi yang terlalu tinggi, dan ia lebih mengadvokasi identifikasi nilai di pasar yang kurang dieksploitasi, termasuk segmen Afrika dan ekosistem Prancis. Komentar Moncada menyoroti penekanan baru Rossoneri pada pengadaan yang didorong data dan disiplin finansial, yang sejalan dengan tren keberlanjutan finansial yang diprioritaskan RedBird.

Perekrutan baru pasca-Maldini semakin menginstitusionalisasikan pendekatan ini. CEO Giorgio Furlani memegang wewenang pengambilan keputusan akhir, sementara Moncada memimpin identifikasi, analisis data dilakukan di bawah Hendrik Almstadt, dan masukan analisis canggih diperoleh dari Zelus Analytics milik Luke Bornn. Apakah model ini memaksimalkan keunggulan kompetitif dalam jangka pendek masih diperdebatkan; namun, keselarasan dengan filosofi investasi RedBird secara keseluruhan tidak diragukan lagi.

Hasil olahraga yang campur aduk

Namun, hasil olahraga selama tiga musim terakhir tetap campuran. Klub finis di posisi ke-4 pada 2022/23, ke-2 pada 2023/24, sebelum turun ke posisi ke-8 pada 2024/25. Selama periode ini, Milan berganti empat pelatih kepala, tingkat pergantian manajerial yang bertentangan dengan stabilitas yang biasanya diinginkan oleh klub-klub Eropa elit.

Hasil perekrutan juga mencerminkan narasi ganda.

Beberapa rekrutmen, termasuk Reijnders, Pulisic, Pavlovic, Ricci, Jashari, dan de Winter, sejalan dengan kerangka kerja yang telah ditetapkan: profil berbasis data, rentang usia pra-puncak, struktur gaji yang terkendali, dan opsi penjualan kembali.

Sebaliknya, perekrutan seperti Morata, Nkunku, Estupiñán, Emerson, Santiago Giménez, dan Modrić mencerminkan profil risiko yang berbeda: biaya akuisisi yang lebih tinggi, nilai jual kembali yang terbatas, dan penekanan yang lebih besar pada kinerja atau kepemimpinan segera.

Keberlanjutan transfer

Dari perspektif keuangan, keseimbangan transfer secara keseluruhan menimbulkan pertanyaan tambahan. Selama tiga musim terakhir, Milan dilaporkan menghabiskan sekitar €440 juta untuk transfer sementara menghasilkan sekitar €304 juta dari penjualan pemain. Secara mandiri, ini menunjukkan arus keluar bersih yang memerlukan pertumbuhan pendapatan berkelanjutan untuk tetap terkelola.

Sumber: Transfermarkt

Namun, penting untuk menempatkan ini dalam konteks. Selama masa kepemimpinan Elliott, Milan juga beroperasi dengan saldo transfer negatif. Pertanyaan strategis yang lebih luas, oleh karena itu, adalah apakah keuntungan transfer berada di inti model RedBird, atau apakah perdagangan pemain berfungsi sebagai salah satu komponen dalam strategi skalabilitas komersial yang lebih besar.

Volatilitas jangka pendek vs. tesis jangka panjang

Secara keseluruhan, bukti-bukti yang ada menggambarkan gambaran yang kompleks. Pendapatan komersial telah meningkat secara signifikan, namun pengembalian modal dalam aspek olahraga masih kurang jelas. Namun, kinerja di lapangan secara struktural lebih fluktuatif dibandingkan dengan aliran pendapatan komersial. Hasil pertandingan, perubahan manajemen, dan kohesi tim memperkenalkan variabel-variabel yang tidak dapat dimodelkan dengan tingkat kepastian yang sama seperti pendapatan dari sponsor atau siaran televisi. Oleh karena itu, mengingat jangka waktu yang relatif singkat di bawah kepemilikan RedBird, kesimpulan yang definitif mungkin masih prematur. Meskipun skalabilitas komersial telah menghasilkan hasil yang terukur, penilaian olahraga masih terbuka. Dalam kerangka investasi jangka panjang, jendela evaluasi harus melampaui posisi liga musiman.

Untuk saat ini, keputusan masih belum final.

Kelanjutan tata kelola dan evolusi organisasi

Meskipun RedBird memperkenalkan arah strategis baru, mereka tidak membongkar kerangka tata kelola yang ditetapkan di bawah Elliott. Sebaliknya, mereka mempertahankan sebagian besar disiplin institusional yang telah menstabilkan klub, sambil menyesuaikan struktur kepemimpinan dan pengambilan keputusan untuk selaras dengan filosofi operasional mereka sendiri.

Pada intinya, model tata kelola RedBird mencerminkan pendekatan kepemilikan yang aktif, namun bukan pengendalian operasional yang berlebihan.

Seperti yang diungkapkan Gerry Cardinale:

“Kami tidak memilih pemain untuk Boston Red Sox, Liverpool, New York Yankees, atau AC Milan; keputusan tersebut diserahkan kepada manajemen aset-aset tersebut yang memiliki keahlian dan rekam jejak di bidang tersebut.”

Tiang-tiang organisasi di bawah RedBird

Kelanjutan disiplin tata kelola era Elliott – Prinsip kehati-hatian keuangan, pengawasan terstruktur, dan standar pelaporan institusional tetap terjaga.

Evolusi kepemimpinan – Penunjukan Giorgio Furlani sebagai CEO mengukuhkan struktur eksekutif yang lebih berorientasi korporat.

Wewenang pengambilan keputusan terpusat – Wewenang akhir berada di tangan kepemimpinan eksekutif.

Proses pengambilan keputusan yang profesional – Peningkatan integrasi analisis data, kerangka evaluasi terstruktur, dan koordinasi lintas fungsi.

Pemisahan peran yang jelas antara kepemilikan dan operasional – Kepemilikan menetapkan arah strategis dan memantau kinerja; keputusan operasional sehari-hari tetap berada di tangan manajemen yang ditunjuk.

Bulan-bulan terakhir menunjukkan kehadiran yang lebih terlihat dari Cardinale, termasuk kunjungan yang lebih sering dan keterlibatan langsung, namun tanpa pergeseran menuju kendali operasional langsung. Hasilnya adalah struktur tata kelola yang menyerupai arsitektur korporat yang berkelanjutan daripada patronase yang didorong oleh kepribadian. Visi strategis berasal dari RedBird, pelaksanaan berada di tangan manajemen, dan pertanggungjawaban diformalkan melalui garis pelaporan yang ditetapkan.

Dalam hal ini, tata kelola Milan saat ini mencerminkan model yang mandiri dan dapat diskalakan, dirancang untuk bertahan melampaui eksekutif individu dan selaras dengan standar kepemilikan institusional modern.

Infrastruktur sebagai pengganda pendapatan strategis

Jika skalabilitas komersial mewakili salah satu pilar strategi RedBird, maka membuka potensi stadion (infrastruktur) mewakili pilar komplementer.

Meskipun ada permintaan yang kuat dari para penggemar, AC Milan dan rival kota mereka Inter Milan tetap tertinggal dari klub-klub elit Eropa dalam hal pendapatan dari pertandingan. Pada musim 2023/24, Milan menghasilkan sekitar €69,3 juta dari pendapatan pertandingan, naik dari €32,5 juta pada musim 2021/22 dan sedikit turun dari €72,8 juta pada musim 2022/23. Meskipun pemulihan dari pandemi COVID-19 berkontribusi pada peningkatan ini, level pendapatan absolutnya tetap relatif rendah dibandingkan dengan klub-klub top Eropa lainnya, di mana AC Milan menganggap dirinya sebagai bagian dari liga tersebut. Misalnya, Tottenham Hotspur (~€150 juta) dan Real Madrid (~€233 juta), dua klub yang memiliki stadion baru, menghasilkan pendapatan yang jauh lebih tinggi.

Selain itu, kesenjangan pendapatan tidak disebabkan oleh jumlah penonton, karena kedua klub Milan secara konsisten menarik lebih dari 70.000 penonton per pertandingan, yang merupakan rata-rata tertinggi di Eropa. Sebaliknya, salah satu ikon sepak bola modern menjadi sumber masalah: San Siro.

Batasan struktural: San Siro

Masalah terbesar terletak pada usia dan konfigurasi San Siro, yang membatasi:

Pengembangan fasilitas hospitality premium

Perkembangan inventaris VIP dan korporat

Properti komersial terintegrasi

Monetisasi acara di luar hari pertandingan

Optimasi hak penamaan

Dalam ekonomi sepak bola modern, elemen-elemen ini menjadi kunci untuk memaksimalkan pendapatan per kursi. Metrik RevPEPAS memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang perbedaan yang mencolok antara klub-klub Milan dan rekan-rekan Eropa mereka. Seperti yang ditunjukkan dalam analisis Football Benchmark, Pendapatan per Acara per Kursi Tersedia (RevPEPAS) menyoroti kelemahan struktural Milan:

AC Milan: €40,2

Inter: €41

PSG: €136,5

Real Madrid: €123,7

Juventus (puncak 2018/19): €72,7

Bahkan pada puncak kejayaannya secara komersial, Juventus, yang beroperasi di stadion modern milik klub, menghasilkan pendapatan per kursi hampir dua kali lipat dari Milan saat ini. PSG dan Madrid menghasilkan lebih dari tiga kali lipat. Oleh karena itu, masalahnya bukanlah ukuran merek atau basis penggemar, melainkan San Siro yang bersejarah namun sudah usang.

Strategi stadion

Stadion modern yang dikendalikan oleh klub mewakili sumber pendapatan jangka panjang terbesar yang tersedia. Sumber pendapatan berulang ini memberikan dasar yang kokoh dan jaminan untuk perluasan lebih lanjut operasional tim.

Pengendalian penuh atas stadion akan memungkinkan:

Pengendalian penuh atas pendapatan hari pertandingan

Monetisasi hak penamaan

Peningkatan layanan hospitality dan kursi premium (pendapatan dengan margin lebih tinggi)

Program acara sepanjang tahun (konser, pertandingan NFL, pameran)

Pengembangan komersial dan perumahan terintegrasi

Berdasarkan analisis Football Benchmark, hal ini menunjukkan bahwa dengan target RevPEPAS sebesar €80, titik tengah yang realistis dibandingkan dengan klub-klub Eropa lainnya, dan kapasitas stadion melebihi 70.000 kursi, pendapatan hari pertandingan tahunan dapat melebihi €150 juta per klub. Hal ini akan secara efektif menggandakan level saat ini Milan. Angka di atas bahkan belum termasuk hak penamaan, tur stadion, museum, dan acara korporat, yang dapat memberikan tambahan pendapatan tahunan hingga mendekati €100 juta.

Rute proyek: San Donato vs San Siro

Saat ini, dua proyek stadion paralel telah muncul untuk Rossoneri, yaitu Proyek San Donato dan proyek bersama baru dengan rival kota Internazionale.

Proyek San Donato

RedBird dilaporkan telah menginvestasikan sekitar €55 juta dalam upaya pengembangan di lokasi San Donato. Meskipun awalnya dirancang sebagai proyek stadion mandiri, konfigurasi akhirnya masih belum pasti, dengan laporan media menyarankan kemungkinan pengembangan alternatif, termasuk fasilitas latihan atau pemuda yang lebih luas.

Pembangunan ulang area San Siro

Baru-baru ini, Milan dan Inter mendapatkan persetujuan dewan untuk akuisisi lahan senilai €197 juta yang terkait dengan kawasan San Siro. Proyek ini mencakup pembangunan stadion baru berkapasitas 71.500 tempat duduk yang dirancang oleh Foster + Partners dan MANICA, didukung oleh pembiayaan yang disusun oleh Goldman Sachs, JPMorgan, Banco BPM, dan BPER Banca. Model stadion bersama yang dihidupkan kembali ini mencerminkan jalur regulasi yang lebih jelas ke depan, meskipun pertanyaan strategis tetap ada seputar kepemilikan bersama versus kepemilikan tunggal.

Pertimbangan pembiayaan

Dari perspektif pasar modal, pengembangan stadion dapat di strukturkan melalui instrumen pembiayaan proyek jangka panjang, termasuk potensi penggunaan penawaran swasta AS (USPP) atau fasilitas utang yang dijamin, mekanisme yang semakin sering digunakan dalam sepak bola Eropa. Struktur yang tepat akan memungkinkan leverage infrastruktur tetap di luar neraca klub, menjaga stabilitas operasional.

Catatan: Untuk wawasan lebih lanjut tentang USPP, lihat artikel saya sebelumnya tentang Wolverhampton.

Implikasi Strategis

Bagi RedBird, infrastruktur bukan sekadar peningkatan fasilitas, melainkan pendorong nilai struktural. Stadion baru dan modern:

Meningkatkan pendapatan berulang yang dapat diprediksi

Memperluas margin EBITDA

Memperkuat nilai perusahaan

Meningkatkan fleksibilitas pembiayaan

Menyesuaikan aset dengan standar kepemilikan institusional

Berbeda dengan kinerja olahraga yang secara inheren fluktuatif, pendapatan stadion bersifat kontraktual, berulang, dan dapat diskalakan. Oleh karena itu, jika pertumbuhan komersial membentuk lapisan pertama strategi skalabilitas Milan, infrastruktur mewakili fondasi struktural untuk penciptaan nilai jangka panjang.

Keberlanjutan keuangan dan disiplin modal

Jika infrastruktur mewakili kunci pendapatan jangka panjang, keberlanjutan keuangan tetap menjadi batasan operasional di mana strategi RedBird harus beroperasi. Di bawah kendali RedBird, klub terus menerapkan pendekatan keuangan yang berkelanjutan yang diterapkan oleh manajemen Elliott, jauh berbeda dengan periode di bawah Berlusconi dan Li Yonghong, di mana AC Milan mencatatkan lima belas musim kerugian bersih berturut-turut. Sebagai ilustrasi, hasil positif klub terakhir kali tercatat pada 2006, tren yang kini berbalik:

2022/23: +€6 juta

2023/24: +€4 juta

2024/25: +€3 juta

Sejak RedBird mengakuisisi klub pada musim panas 2022, Milan telah mencatatkan tiga laba bersih berturut-turut, sebuah perubahan historis dari siklus defisit berulang sebelumnya. Lebih lanjut, melihat neraca keuangan Milan memberikan gambaran tentang kesehatan finansialnya. Utang klub saat ini sebesar €93 juta, meskipun meningkat sebesar €43 juta secara tahunan. Meskipun utang meningkat secara moderat, rasio utang terhadap pendapatan tetap terkendali. Yang lebih penting, klub tidak lagi bergantung secara struktural pada pendanaan pemegang saham untuk mempertahankan operasional. Posisi ekuitas klub bahkan lebih mengesankan, mencapai €199 juta. Posisi ekuitas positif ini mencerminkan laba yang terakumulasi dalam beberapa tahun terakhir dan, yang lebih penting, suntikan modal sebesar €565 juta yang diberikan selama masa kepemimpinan Elliott untuk merekapitalisasi klub.

Refinancing utang tingkat kepemilikan, termasuk transisi dari struktur pembiayaan vendor Elliott dan pengenalan pengaturan pembiayaan baru (termasuk fasilitas dengan Comvest), semakin profesionalisasi struktur modal dan mengurangi pengaruh pemberi pinjaman yang terkonsentrasi, memberikan RedBird fleksibilitas operasional yang lebih besar di masa depan.

Disiplin biaya: Pengelolaan gaji sebagai landasan

Salah satu indikator paling jelas dari filosofi keuangan RedBird terletak pada manajemen biayanya. Bagi sebuah klub sepak bola, biaya terbesar berasal dari biaya skuad, yang didefinisikan sebagai gaji pemain ditambah amortisasi hak pendaftaran. Dalam kasus Rossoneri, perbandingan dengan dua pesaing domestik utamanya memberikan acuan yang berguna:

Juventus: €337 juta

Inter: €280 juta

AC Milan: €244 juta

Yang lebih mencolok adalah tren kenaikan gaji AC Milan dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan sejak musim 2019/20:

Pengeluaran gaji meningkat secara moderat dari €145 juta menjadi €160 juta

Pendapatan meningkat dari €164 juta menjadi €411 juta

Dengan kata lain, pertumbuhan pendapatan telah jauh melampaui pertumbuhan gaji. Meskipun pengeluaran transfer meningkat di bawah RedBird, disiplin gaji tetap terjaga. Dinamika ini sangat penting dalam kerangka regulasi modern (FFP, PSR), di mana rasio gaji terhadap pendapatan menjadi batasan utama. Pendekatan ini terhadap keberlanjutan keuangan, seperti yang dijelaskan dalam Cleats and Cashflows, merupakan nilai tambah unik yang ditawarkan oleh pemilik institusional dalam sepak bola Eropa.

Sudut pandang perbandingan tambahan memperkuat penyesuaian keuangan Milan.

Juventus kini mencatat delapan kerugian berturut-turut, dengan hasil negatif kumulatif mendekati €1 miliar.

Inter mencatat laba €35 juta pada musim 2024/25, namun hal ini mengikuti tahun-tahun defisit signifikan (–€246 juta pada 2020/21, –€140 juta pada 2021/22, –€85 juta pada 2022/23, –€36 juta pada 2023/24).

Milan, di sisi lain, telah mencatatkan tiga tahun berturut-turut keuntungan sambil mempertahankan tingkat biaya skuad yang kompetitif. Meskipun volatilitas olahraga dapat berfluktuasi dari musim ke musim, penekanan baru mereka pada aspek komersial dan infrastruktur menyediakan dua sumber pendapatan berulang dan berkelanjutan yang sejalan dengan penekanan RedBird pada keberlanjutan finansial. Dengan demikian, sejak Elliott, yang diperkuat di bawah RedBird, Milan beroperasi dalam kerangka finansial yang berkelanjutan daripada dalam siklus pendanaan pemilik.

Masa depan kompetitif klub pada akhirnya akan bergantung pada apakah model ini dapat secara bersamaan memaksimalkan output olahraga. Dari perspektif keuangan, bagaimanapun, arsitekturnya tidak lagi rapuh.

Kesimpulan: Dari aset yang sedang bangkit menjadi platform institusional

Sepak bola modern telah berkembang menjadi industri di mana arsitektur keuangan semakin menentukan arah kompetitif sebuah klub. Perjalanan AC Milan dari fase stabilisasi Elliott ke strategi ekspansi RedBird menggambarkan transformasi ini dengan kejelasannya yang luar biasa. Antara FY2021/22 dan FY2023/24, pendapatan meningkat dari €297,6 juta menjadi €456,9 juta, sementara klub beralih dari kerugian €66,5 juta menjadi laba berturut-turut. Pendapatan komersial berkembang secara struktural, dan neraca keuangan menguat melalui peningkatan ekuitas dan pengendalian leverage. Pada saat yang sama, tata kelola semakin profesional, pembiayaan akuisisi diubah menjadi utang institusional, dan strategi infrastruktur beralih ke pengendalian stadion jangka panjang sebagai sumber pendapatan struktural.

Kinerja olahraga, di sisi lain, telah terbukti lebih fluktuatif — peringkat liga yang berfluktuasi, pergantian manajer, dan catatan transfer yang campur aduk menyoroti ketidakpastian bawaan dari hasil di lapangan. Namun, volatilitas ini terjadi dalam kerangka keuangan yang sangat berbeda dibandingkan era sebelumnya. Berbeda dengan siklus kerugian yang didanai pemilik di bawah rezim sebelumnya, Milan kini beroperasi dalam model yang berkelanjutan: pertumbuhan gaji tetap terikat pada ekspansi pendapatan, alokasi modal mengikuti disiplin yang terstruktur, dan investasi infrastruktur dianggap sebagai alat pengungkit nilai perusahaan jangka panjang rather than a vanity project.

Pertanyaan kritisnya bukan lagi apakah Milan secara finansial stabil — fondasi itu telah dipulihkan dan diperkuat — tetapi apakah model institusional ini dapat secara konsisten mengubah kekuatan finansial struktural menjadi kesuksesan olahraga yang berkelanjutan. Tesis RedBird jelas: bangun pendapatan berulang, institusionalisasikan tata kelola, optimalkan nilai aset, dan biarkan kesuksesan kompetitif berkembang di atas fondasi finansial yang kokoh. Di era yang ditandai oleh batasan regulasi dan disiplin modal, AC Milan telah berubah dari klub yang didukung oleh donatur menjadi platform olahraga yang dirancang secara finansial.

Di lapangan, keputusan masih menunggu. Secara finansial, bagaimanapun, transformasi sudah selesai.

