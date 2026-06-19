René van der Gijp mengkritik pernyataan Cody Gakpo: 'Lebih baik diam saja'

René van der Gijp dan Johan Derksen mengkritik penampilan Cody Gakpo di hadapan media, demikian mereka sampaikan dalamacara Vandaag Inside Oranje. Pemain sayap tersebut menyatakan dalam konferensi pers pada hari Rabu bahwa ia mendukung keputusan pelatih nasional Ronald Koeman, yang mengejutkan kedua pria tersebut.

Derksen menekankan bahwa Koeman telah membiarkan pertandingan melawan Jepang lepas kendali akibat 'pergantian pemain yang tidak masuk akal dan tidak ada gunanya'. Namun, pemain internasional Oranje itu tidak sependapat dengan hal tersebut.

“Kami mendukungnya dan percaya bahwa dia melakukan apa yang terbaik untuk tim,” kata Gakpo dalam konferensi pers menjelang laga melawan Swedia pada Sabtu mendatang. Derksen sama sekali tidak memahami pernyataan tersebut.

"Saya selalu senang melihat para pemain sepak bola bersolidaritas dengan pelatih," Derksen memulai kritiknya. "Tapi saya membaca wawancara dengan Gakpo siang ini. Dia mengatakan bahwa sebagai kelompok pemain, mereka sepenuhnya setuju dengan pergantian pemain yang dilakukan pelatih," lanjutnya.

“Kalau begitu, lebih baik diam saja,” tambah Van der Gijp, yang sepenuhnya disetujui oleh Derksen. Derksen justru melihat peran penting bagi Virgil van Dijk, kapten Oranje.

"Kapten seperti itu kadang-kadang bisa saja mengatakan—dia yang biasanya tidak pernah bersuara—bahwa mereka sama sekali tidak setuju dengan pergantian pemain yang dilakukan pelatih," lanjut Derksen.

Van der Gijp mengutip contoh dari masa lalu: Kejuaraan Eropa 2004 di Portugal. Saat itu, Dick Advocaat mengganti Arjen Robben dengan Paul Bosvelt, sebuah pergantian yang juga memicu badai kritik.

"Hal itu bahkan disalahkan kepada Advocaat di Portugal, oleh para pemain sekelas Robben. Lebih baik diam saja. Jangan bilang bahwa kalian sebagai kelompok pemain sepenuhnya setuju dengan keputusan itu. Itu sama sekali tidak benar."