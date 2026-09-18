René van der Gijp: "Dia bermain seperti sampah! Sudah tidak enak dilihat lagi..."

René van der Gijp sama sekali tidak terkesan dengan permainan Cristiano Ronaldo saat ini. Penyerang Al Nassr yang berusia 41 tahun itu masih memburu gol ke-1000-nya, tetapi menurut Van der Gijp misi tersebut kini mulai memakan waktu terlalu lama.

Ronaldo saat ini telah mengoleksi 973 gol resmi dalam kariernya dan karena itu masih membutuhkan 27 gol lagi untuk mencapai batas magis tersebut. Van der Gijp di Vandaag Inside pun memikirkan sebuah solusi untuk segera mengakhiri perburuan sang pemain Portugal itu.

"Mereka tinggal memberinya kesempatan sekali dalam sebuah laga persahabatan kecil untuk mencetak 23 (27, red.) gol. Setelah itu, urusannya selesai," canda Van der Gijp. "Ini akan memakan waktu sangat lama lagi... Dia bermain seperti sampah saat ini. Sudah tidak enak dilihat lagi."

Terlepas dari kritik tersebut, Ronaldo masih tetap mampu menjebol gawang di Arab Saudi. SuperBintang Portugal itu musim ini sudah mengoleksi tiga gol dari tujuh pertandingan. Pada musim sebelumnya, Ronaldo mampu mencetak 30 gol dalam 37 penampilan.

Bukan rahasia lagi bahwa Ronaldo ingin mencapai angka seribu gol bagaimanapun caranya. Pada Desember 2025, ia masih membahas hal itu secara panjang lebar saat Globe Soccer Awards di Dubai, setelah untuk tahun kedua secara beruntun dinobatkan sebagai pemain terbaik Timur Tengah.

"Sulit untuk terus bermain sepak bola, tetapi saya termotivasi," kata Ronaldo saat itu. "Gairah saya besar dan saya ingin terus lanjut. Tidak masalah di mana saya bermain, entah itu di Timur Tengah atau Eropa. Saya selalu menikmati sepak bola dan saya ingin terus melakukannya."

"Kalian tahu apa tujuan saya," kata Ronaldo pada Desember. "Saya ingin memenangkan trofi dan saya ingin mencapai angka yang kalian semua tahu: seribu gol. Saya pasti akan mencapai angka itu, jika saya tidak mengalami cedera."

Ronaldo memiliki kontrak di Al-Nassr hingga pertengahan 2027.