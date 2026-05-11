René van der Gijp: “Dia adalah versi buruk dari Wout Weghorst”

Podcast KieftJansenEgmondGijp membahas akhir karier profesional Michiel Kramer. Penyerang RKC Waalwijk berusia 37 tahun ini memutuskan untuk gantung sepatu dan mulai musim depan akan melanjutkan kariernya sebagai asisten pelatih.

Willem II mengalahkan RKC dalam dua pertandingan di babak play-off Keuken Kampioen, yang secara langsung menandai akhir karier sepak bola Kramer. Setelah pertandingan, ia muncul dengan air mata di depan kamera ESPN, di mana ia menyatakan rasa ‘bersyukur’ atas kariernya.

“Ya, dia anak yang sangat baik,” kata Wim Kieft saat Michel van Egmond menanyakan pendapatnya tentang Kramer. “Memang dalam beberapa tahun terakhir performanya tidak terlalu bagus, dia sering cedera.”

“Memang tidak pernah benar-benar hebat, kan?” sela René van der Gijp. “Tidak terlalu bagus. Menurutku dia seperti versi yang kurang bagus dari Wout Weghorst.”

Kieft tidak sepenuhnya setuju dengan itu. “Nah, dia juga pernah punya satu musim di Feyenoord di mana dia mencetak 18 gol, kan? Tapi pada akhirnya, dia akan lebih diingat karena ‘roti kroket’ itu.”

Kieft juga menganggap keributan seputar hal itu ‘tidak terlalu parah’. “Tidak, sama sekali tidak,” Van der Gijp setuju dengannya. “Itu sama sekali tidak masalah, tapi kamu melakukannya juga karena provokasi. Kamu tidak melakukannya karena kamu ingin makan roti kroket itu.”

“Kamu melakukannya untuk membuat pernyataan: ‘jangan ganggu aku juga,’” tertawa Van der Gijp. Kieft berpendapat bahwa hal itu juga disebabkan oleh hubungan antara Kramer dan pelatih saat itu, Giovanni van Bronckhorst. “Hubungan mereka tidak baik. Dia pernah meneleponku untuk meminta saran. Saat itu aku berkata: mungkin kamu perlu menjauh dari sorotan publik selama dua minggu.”

“Ya, kalau kamu terus-menerus bikin masalah setiap minggu, tentu saja kamu harus introspeksi diri,” lanjut Kieft. “Dia kadang-kadang mengirim pesan kepadaku, dan sejujurnya dia anak yang baik. Perilakunya memang agak unik, tapi itu justru lucu kalau punya teman seperti dia. Lebih baik daripada para pemain sepak bola yang membosankan yang sepanjang hari hanya menuruti perintah pelatih.”