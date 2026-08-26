Rencana sementara menentukan nasib permata Barcelona

Barcelona menyusun jalur yang jelas untuk mengembangkan talenta muda asal Belgia mereka, Jesse Bisiwu, yang berusia 18 tahun, seiring menanti rampungnya prosedur yang memungkinkannya kembali menjalani latihan bersama tim utama secara normal.

Winger asal Belgia itu saat ini berlatih bersama Barcelona Atletic, setelah prosedur birokrasi terkait visanya menghalanginya untuk sejauh ini mendapatkan lampu hijau dari liga La Liga Spanyol guna tampil bersama tim utama.

Bisiwu memanfaatkan periode ini untuk tampil bersama tim cadangan, di mana ia diperkirakan akan muncul, Rabu malam ini menghadapi Reus dalam laga persahabatan yang digelar di Stadion "Johan Cruyff", sebagai bagian dari rencana yang memberinya menit tambahan dan membantunya beradaptasi dengan atmosfer kompetisi.

Namun keberadaan pemain itu bersama Barcelona Atletic tidak berarti klub berencana menjauhkannya dari tim utama, justru sebaliknya, sebab manajemen Barcelona menilai Bisiwu harus tetap berada dalam atmosfer tim utama, seraya berupaya mengintegrasikannya secepat mungkin.

Menurut yang dilaporkan surat kabar Mundo Deportivo, pendaftaran Bisiwu bersama Barcelona Atletic merupakan solusi olahraga di dalam sistem klub, sebab memungkinkannya menjalani laga resmi dan mendapatkan menit bermain ketika tidak tersedia cukup ruang untuk tampil bersama tim utama.

Bisiwu sebelumnya telah menarik perhatian selama masa persiapan musim, setelah mencetak dua gol dalam kemenangan Barcelona atas Basel dengan skor 4-2, serta tampil dalam Piala Joan Gamper melawan Al Ahly Mesir.

Barcelona Atletic melanjutkan persiapan musim dengan menjalani laga-laga pemanasan, di mana mereka telah memainkan empat pertandingan hingga saat ini, meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan melalui adu penalti.

Tim cadangan itu mengawali perjalanan mereka dengan kekalahan dari Tona dengan skor 2-1, sebelum bermain imbang 1-1 melawan Girona (B), lalu meraih satu-satunya kemenangan mereka atas L'Hospitalet dengan skor 2-1.

Dalam pertandingan keempat, Barcelona Atletic bermain imbang tanpa gol melawan Vilanova, sebelum kalah melalui adu penalti 3-0 dalam Piala Kota Vilanova.