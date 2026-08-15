Rencana cadangan: Galatasaray incar bintang Maroko

Klub Turki Galatasaray menempatkan pemain internasional Maroko Abde Ezzalzouli, sayap Real Betis, sebagai salah satu opsi untuk memperkuat skuad tim pada bursa transfer saat ini, jika gagal menuntaskan kesepakatan pemain Brasil Gabriel Martinelli dari Arsenal.

Menurut laporan media Turki yang dikutip surat kabar "Mundo Deportivo", Galatasaray mengajukan tawaran senilai 45 juta euro untuk mendapatkan jasa Martinelli, namun Arsenal belum menyetujui usulan tersebut hingga saat ini, yang membuat klub Turki itu menempatkan Ezzalzouli sebagai opsi alternatif.

Ezzalzouli masuk perhitungan Galatasaray

Surat kabar Turki "Fanatik" menyebutkan bahwa sayap Betis itu menjadi rencana cadangan Galatasaray jika negosiasi Martinelli menemui jalan buntu.

Barcelona memegang sekitar 20% hak penjualan Ezzalzouli, sesuai yang tertera dalam laporan tersebut, sementara Betis tampaknya tidak bersedia melepas pemain itu dengan mudah.

Laporan menegaskan bahwa Betis, yang hingga kini belum menerima tawaran resmi apa pun dari Galatasaray terkait Ezzalzouli, tidak berniat menjual sayap Maroko itu kecuali jika ada tawaran yang mendekati nilai klausul penalti dalam kontraknya, yang diperkirakan sekitar 60 juta euro.

Ezzalzouli mendekati comeback

Ezzalzouli saat ini menjalani tahap akhir program rehabilitasinya, setelah cedera yang dialaminya bersama timnas Maroko, yang membuatnya tidak bisa tampil di Piala Dunia.

Pemain Maroko itu tidak ikut serta bersama rombongan Betis ke kota Bari di Italia, sebagai persiapan menghadapi laga uji coba melawan Inter yang dijadwalkan berlangsung Sabtu, yang menjadi pertandingan terakhir tim Andalusia itu dalam masa persiapan menuju musim baru.

Betis mengumumkan kepergian Pablo Busto

Dalam konteks lain, Real Betis mengumumkan rampungnya transfer pemain mudanya Pablo Busto ke Ibiza, di mana bek kanan itu menandatangani kontrak berdurasi dua musim.

Kesepakatan itu rampung tanpa imbalan finansial, dengan Betis mempertahankan 35% hak masa depan pemain tersebut.

Busto berusia 20 tahun, dan sebelumnya sempat tampil bersama tim utama Betis di bawah asuhan pelatih Manuel Pellegrini, di mana ia memainkan dua pertandingan di Liga Spanyol selama musim 2023-2024.

Kontrak pemain itu dengan Betis berlaku hingga Juni 2027, sebelum klub memutuskan menyetujui kepergiannya ke Ibiza dengan tetap mempertahankan sebagian hak masa depannya.