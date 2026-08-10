Rencana cadangan: Barcelona kembali ke target lama di lini serang

Klub Barcelona menjadikan penyerang asal Argentina, Julian Alvarez (26 tahun), sebagai target utama untuk memperkuat lini serangnya, meski negosiasi dengan Atletico Madrid tidak tampak mudah.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", klub Catalan itu menganggap Alvarez sebagai opsi ideal untuk memimpin lini serang pada tahun-tahun mendatang, namun situasi kontrak sang pemain serta tuntutan finansial Atletico Madrid memaksa Barcelona untuk mempelajari berbagai skenario. Dalam konteks ini, Lautaro Martinez (28 tahun) muncul sebagai alternatif kuat yang menarik minat Deco dan pelatih Hansi Flick.

Penyerang Inter itu merupakan rencana cadangan yang diandalkan klub Catalan tersebut apabila tidak berhasil menuntaskan transfer Alvarez.

Lautaro bukanlah nama asing bagi Barcelona, karena penyerang Argentina itu memang sudah pernah masuk dalam radar klub di masa lalu, dan namanya berulang kali muncul dalam rencana Barca.

Gaya bermain penyerang Argentina tersebut sesuai dengan kebutuhan tim Catalan, karena ia merupakan penyerang yang mampu menghubungkan antarlini dan berpartisipasi dalam membangun serangan, di samping menghadirkan kehadiran yang kuat serta ketajaman mencetak gol di dalam kotak penalti.

Manajemen Barcelona, dan khususnya pelatih Hansi Flick, menganggap mendatangkan penyerang kelas satu sebagai prioritas utama tim, di mana Julian Alvarez terus memuncaki daftar pilihan hingga hari ini.

Lautaro Martinez tetap menjadi opsi dengan jaminan tinggi dalam menghadapi berbagai hambatan yang dapat mengganjal transfer penyerang Atletico Madrid tersebut. Berdasarkan hal itu, Barcelona terus bekerja sesuai berbagai skenario seiring berjalannya bursa transfer, dengan harapan dapat menuntaskan perekrutan pemimpin baru lini serangnya.